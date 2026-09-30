TRÊS LAGOAS: Clínica da criança recebe doação de brinquedos pedagógicos da Maple Bear

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na próxima segunda-feira, 5 de outubro, às 9h, a Clínica da Criança de Três Lagoas receberá uma doação de brinquedos pedagógicos arrecadados pela Maple Bear Três Lagoas em uma ação alusiva ao Dia das Crianças.

A entrega será realizada por meio da diretora da unidade, Heloisa Souto Lopes. Os brinquedos foram arrecadados pela comunidade escolar e serão destinados à Clínica da Criança, que recebe diariamente um grande fluxo de pacientes infantis.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para tornar o ambiente da unidade mais acolhedor e oferecer às crianças momentos de interação e entretenimento durante o período de atendimento.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), agradece à Maple Bear pela parceria e pela iniciativa. A doação reforça a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada em ações que contribuem para o bem-estar das crianças atendidas pela rede municipal de saúde.

Os brinquedos pedagógicos serão incorporados ao espaço da Clínica e poderão ser utilizados pelas crianças durante a permanência na unidade.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Oficina gratuita ensina preparo de saltenha no Jardim Noroeste

ANELISE PEREIRA - 0
O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) promove, nesta quarta-feira (30), a partir das 13h30, uma oficina gratuita de preparo de saltenha na Comunidade...
Leia mais

Gerson defende debate sobre resultados e presença nos municípios: “Político não pode ser político de gabinete”

Milton - 0
O deputado estadual Gerson Claro defendeu que a reta final da campanha seja dedicada às propostas e aos  problemas que afetam a vida da...
Leia mais

Plantio no Parque Municipal Água Limpa abre caminho para novo ponto de observação de aves

ANELISE PEREIRA - 0
Como parte das ações da Semana da Árvore, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e...
Leia mais

Justiça condena produtores por pulverização de agrotóxicos em Roraima

Milton - 0
Pulverização de agrotóxicos rende condenação de R$ 750 mil em Roraima A Justiça Federal condenou dois produtores rurais e uma empresa de aviação agrícola ao...
Leia mais