TRÊS LAGOAS: Clínica da criança recebe doação de brinquedos pedagógicos da Maple Bear

Na próxima segunda-feira, 5 de outubro, às 9h, a Clínica da Criança de Três Lagoas receberá uma doação de brinquedos pedagógicos arrecadados pela Maple Bear Três Lagoas em uma ação alusiva ao Dia das Crianças.

A entrega será realizada por meio da diretora da unidade, Heloisa Souto Lopes. Os brinquedos foram arrecadados pela comunidade escolar e serão destinados à Clínica da Criança, que recebe diariamente um grande fluxo de pacientes infantis.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para tornar o ambiente da unidade mais acolhedor e oferecer às crianças momentos de interação e entretenimento durante o período de atendimento.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), agradece à Maple Bear pela parceria e pela iniciativa. A doação reforça a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada em ações que contribuem para o bem-estar das crianças atendidas pela rede municipal de saúde.

Os brinquedos pedagógicos serão incorporados ao espaço da Clínica e poderão ser utilizados pelas crianças durante a permanência na unidade.