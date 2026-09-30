Levantamento do IBGE aponta queda de 1,7% no rebanho bovino brasileiro em 2025

Menos boi no pasto, mais leite no tanque. Segundo os dados do IBGE, o rebanho bovino brasileiro diminuiu 1,7% em 2025 e fechou o ano com 234,3 milhões de cabeças. Número este que representa o segundo recuo anual seguido e é o menor registrado desde 2022. Redução esta que ocorre devido ao aumento dos abates, especialmente de fêmeas, observado nos últimos anos.

O Centro-Oeste continua concentrando a maior quantidade de bovinos, com 72,2 milhões de animais, mas registrou queda de 3,7% no efetivo. Apesar da redução no número de bovinos, a pecuária apresentou resultados positivos na produção de leite, que chegou a 36,7 bilhões de litros. Novo recorde, mesmo com a quantidade de vacas ordenhadas caindo para o menor nível da série histórica.

A produtividade ajudou a compensar a redução do rebanho leiteiro, alcançando 2.498,7 litros por vaca no ano. A produção de ovos, mel, caprinos e ovinos também bateu recordes, enquanto o valor total da produção pecuária chegou a R$ 141,2 bilhões em 2025.