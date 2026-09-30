Justiça nega retirada de vídeo de Rodolfo Nogueira com Bolsonaro após pedido de candidato do PT

Deputado afirma que gravação é verdadeira, foi feita pessoalmente com o ex-presidente e utilizada com autorização

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) afirmou que a Justiça Eleitoral negou pedido para retirada de um vídeo de sua campanha com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a gravação chegou a ser apontada por adversários como possível conteúdo produzido por inteligência artificial.

De acordo com Nogueira, uma representação foi apresentada à Justiça Eleitoral questionando a utilização das imagens. O deputado sustenta, porém, que o vídeo é autêntico e foi gravado pessoalmente ao lado de Bolsonaro no ano passado.

“Muita gente falou que esse vídeo era inteligência artificial. O PT entrou com uma representação e a Justiça negou a retirada. Eu sou uma pessoa séria e jamais usaria a imagem do presidente Bolsonaro dessa forma. Esse vídeo foi feito comigo no ano passado e eu utilizei agora porque tinha a autorização dele”, afirmou.

Rodolfo também destacou a relação que mantém com o ex-presidente e afirmou que pretende continuar utilizando registros feitos ao lado de Bolsonaro durante sua trajetória política.

Ao comentar a reta final da campanha, Nogueira ainda vinculou sua candidatura à reeleição ao apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

“Pode ter certeza de que, comigo reeleito deputado federal e com Flávio presidente, nós teremos muito, mas muito mais vídeos com o nosso presidente Bolsonaro. Para a tristeza do PT e para a tristeza da esquerda”, declarou.