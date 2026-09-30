ANTÔNIO JOÃO: Caminhada “Juntos pela Vida” Mobiliza o municipío em defesa da saúde mental no Setembro Amarelo

As ruas de Antônio João ganharam tons de amarelo, solidariedade e empatia na tarde da última sexta-feira, 25 de setembro. A comunidade uniu-se para a realização da Caminhada Juntos pela Vida, iniciativa dedicada à campanha do Setembro Amarelo, mês voltado à conscientização e à prevenção do suicídio.

A mobilização transformou o ato de caminhar em um manifesto coletivo pelo cuidado com a saúde mental. A concentração teve início às 15h, no pátio da Rodoviária Municipal, de onde moradores, famílias, servidores e profissionais da rede pública seguiram em marcha conjunta até o Paço Municipal da Prefeitura de Antônio João.

Estiveram também participando das ações as equipes da SESAI de Antônio João. O gerente e administrador registrado do Polo Base de Antônio João (MS), vinculado ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SESAI/DSEI-MS), é Avelino da Silva Vareiro.

Diálogo Aberto, Movimento e Desmistificação do Tema

Ao chegarem ao destino final, os participantes integraram uma programação focada no acolhimento físico e emocional. Uma educadora física conduziu uma sessão de atividades e alongamentos orientados, demonstrando a conexão direta entre o movimento corporal e a liberação de tensões cotidianas.

Em seguida, o público acompanhou uma palestra informativa ministrada pela psicóloga Mayara Zanchet, que abordou formas de identificar sinais de sofrimento emocional, o combate aos estigmas sociais e a importância de oferecer uma escuta sem julgamentos. Falar abertamente sobre dores psicológicas é o passo inicial para a construção de uma sociedade madura, consciente e preparada para amparar quem atravessa momentos difíceis.

A ação contou com o apoio de representantes do Poder Legislativo, registrando a presença dos vereadores Ramão Waldir, Jacquelino Lino Aristimunho e das vereadoras Cléia Marques e Professora Cris Ramos, que acompanharam a mobilização ao lado da comunidade.

O Olhar da Gestão Municipal para a Saúde Emocional

O Secretário Municipal de Saúde, Rafael Santos, ressaltou que a rede básica do município trabalha continuamente para que ninguém precise enfrentar a angústia em silêncio:

“O sofrimento mental muitas vezes é invisível, mas o nosso cuidado precisa ser visível e acessível a todos. A Caminhada Juntos pela Vida reforça que falar sobre as emoções é a melhor solução e que a nossa rede municipal de saúde está de portas abertas para acolher, orientar e tratar as pessoas com dignidade e respeito. Quando a comunidade abraça a causa, criamos uma barreira real de proteção à vida.”

Ao avaliar a importância da iniciativa para o município, o Prefeito Marcelo Pé destacou que as políticas públicas voltadas ao bem-estar e acolhimento humano são prioridades da administração:

“Cuidar de Antônio João vai além das obras de tijolo e asfalto; cuidar de Antônio João é olhar para o bem-estar e o coração da nossa gente. A saúde emocional é um direito e uma responsabilidade de todos nós. Iniciativas como essa mostram a força da união da nossa população e reforçam a mensagem de que ninguém está sozinho. Não hesite em estender a mão a quem precisa ou em buscar ajuda quando a caminhada parecer pesada.”

Apoio Emocional e Canais de Ajuda

A Prefeitura de Antônio João reforça que a busca por suporte psicológico pode ser feita diretamente nas Unidades Básicas de Saúde da Família (ESF) e no CREAS.

Em nível nacional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito, confidencial e 24 horas por dia por meio do telefone 188 ou pelo site oficial da entidade.