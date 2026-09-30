Após oito anos, dupla é condenada por morte de jovem degolado em MS

Júri condenou dois envolvidos na morte de Alisson de Souza dos Santos, executado em 2018

Após oito anos da morte de Alisson de Souza dos Santos, de 23 anos, dupla é condenada em MS. O jovem foi assassinado em fevereiro de 2018 no “Tribunal do Crime”. De acordo com a denúncia do MPMS, Alisson foi capturado e levado por integrantes da facção criminosa PCC após uma denúncia envolvendo uma menina de 12 anos.

Durante o “julgamento”, informações sobre o caso foram reunidas e se decidiu pela execução do “réu”. A vítima então foi levada a uma área de mata próxima à BR-158 e, segundo as investigações, foi degolada. O corpo foi localizado seis dias depois do homicídio, em estado de putrefação.

No julgamento realizado nesta terça-feira (29), Vilmar Alonso dos Santos, vulgo “Cara Preta”, foi condenado a uma pena de 26 anos e 6 meses de prisão. Rosileine dos Santos Silva, a “Lenny”, foi condenada a 20 anos e 6 meses. Rogério Costa e Elizangela de Souza da Silva foram absolvidos pelo Conselho de Sentença.