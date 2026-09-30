Após oito anos, dupla é condenada por morte de jovem degolado em MS

Julgamento demorou, mas a conta chegou: dupla é condenada por execução

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Júri condenou dois envolvidos na morte de Alisson de Souza dos Santos, executado em 2018

Após oito anos da morte de Alisson de Souza dos Santos, de 23 anos, dupla é condenada em MS. O jovem foi assassinado em fevereiro de 2018 no “Tribunal do Crime”. De acordo com a denúncia do MPMS, Alisson foi capturado e levado por integrantes da facção criminosa PCC após uma denúncia envolvendo uma menina de 12 anos.

Durante o “julgamento”, informações sobre o caso foram reunidas e se decidiu pela execução do “réu”. A vítima então foi levada a uma área de mata próxima à BR-158 e, segundo as investigações, foi degolada. O corpo foi localizado seis dias depois do homicídio, em estado de putrefação.

No julgamento realizado nesta terça-feira (29), Vilmar Alonso dos Santos, vulgo “Cara Preta”, foi condenado a uma pena de 26 anos e 6 meses de prisão. Rosileine dos Santos Silva, a “Lenny”, foi condenada a 20 anos e 6 meses. Rogério Costa e Elizangela de Souza da Silva foram absolvidos pelo Conselho de Sentença.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Projeto de lei de Marcos Pollon proíbe urnas de votação em áreas dominadas por facções

Milton - 0
O deputado Marcos Pollon (PL-MS) é autor do projeto de lei 6.050/2025, que proíbe a instalação de urnas eletrônicas em áreas que a Justiça...
Leia mais

Aeroporto do Galeão fecha a porteira para mais de 1.000 produtos irregulares

Milton - 0
Mais de mil produtos, incluindo medicamentos, peptídeos e anabolizantes, foram barrados durante operações da Anvisa, Receita Federal e Polícia Federal Quem achou que dava para...
Leia mais

Tentou escapar dos tiros e acabou encurralado no banheiro em Maracaju

Milton - 0
Pedro Aguiar Ayala Neto foi baleado dentro de casa Pedro Aguiar Ayala Neto (27), vulgo “Geléia”, foi morto a tiros dentro de casa na...
Leia mais

Jogos Urbanos Indígenas reúnem 500 participantes na Capital

ANELISE PEREIRA - 0
A 19ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas reuniu cerca de 500 participantes de 21 comunidades indígenas de Campo Grande, neste fim de semana. Realizado...
Leia mais