Ação leva saúde mental e valorização da vida para dentro da escola

Falar sobre saúde mental antes que o sofrimento se agrave pode ajudar adolescentes a reconhecer o que sentem, buscar apoio e enxergar novas possibilidades. Com esse propósito, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu nesta terça-feira (29), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, uma ação do Setembro Amarelo na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli. Cerca de 300 estudantes do 9º ano participaram da programação, que reuniu teatro, oficinas e informação sobre temas do cotidiano das juventudes.

Para o diretor da escola, André Luiz de Souza Moretti, a escolha do público foi estratégica. “O jovem muitas vezes tem dificuldades para lidar com suas emoções, lidar com esse momento da vida deles, então essa ação vai auxiliar os nossos”, afirmou.

A programação foi organizada em dois momentos. Pela manhã, os estudantes assistiram à apresentação teatral e participaram de oficinas sobre projeto de vida, saúde mental na juventude, antirracismo, bullying e cyberbullying, apostas on-line e cuidados com a mente. A dinâmica foi repetida no período vespertino para outro grupo de alunos, ampliando o espaço de diálogo sobre situações que fazem parte da adolescência.

O teatro foi uma das principais portas de entrada para a conversa. “Na Trilha dos Sonhos”, do Grupo Teatral de Risco, conta a história de Dante, um menino que descobre que seu povo foi vítima de um antigo feitiço que roubou a capacidade de sonhar. Ao saber que também poderá perder seus sonhos quando crescer, ele decide seguir uma misteriosa trilha para tentar recuperá-los.

Com 50 minutos de duração e classificação livre, o espetáculo utiliza humor, poesia e fantasia para abordar sonhos, esperança, alegria, superação e possibilidades de futuro.



Uma das integrantes do espetáculo, Fernanda Kunzler, ressaltou a importância da parceria estabelecida com o CAPS Infantojuvenil para aproximar a arte e a cultura do diálogo sobre saúde mental entre os adolescentes. Segundo ela, a iniciativa representa uma oportunidade de unir diferentes frentes em torno da valorização da vida e do cuidado. “Nós também estamos aqui somando nessa força com vocês”, afirmou. Fernanda também agradeceu à escola pelo acolhimento e às instituições parceiras que contribuíram para a realização da ação.

A assistente social do CAPS Infantojuvenil, Laura Márcia Rosa dos Santos, ressaltou que aproximar o serviço do ambiente escolar amplia as possibilidades de prevenção e fortalece o vínculo dos adolescentes com as redes de cuidado.

“A gente traz essa atividade inovadora que aproxima o serviço da comunidade, principalmente trabalhar com adolescentes nessa idade, com perspectiva de prevenção, mas também de mostrar para esses adolescentes que eles têm muito pela frente”, explicou.

A proposta não se limita à abordagem direta do Setembro Amarelo. A intenção é trabalhar aspectos que contribuam para o desenvolvimento e a valorização da vida. “O objetivo é ampliar a percepção dos adolescentes sobre suas próprias possibilidades, fortalecendo sonhos, perspectivas de trabalho, desenvolvimento social e confiança em seu potencial. Não é falar de morte, mas falar da vida, do valor que ela tem, e isso é maravilhoso”, concluiu.

No encerramento, o diretor André Moretti deixou aos estudantes uma mensagem que sintetiza o propósito da atividade: “Acredite nos seus sonhos! Vocês vão chegar onde quiserem chegar.”

A iniciativa mostra como a escola pode ser também um espaço de promoção da saúde mental, ao abrir caminhos para que adolescentes conversem sobre sentimentos, reconheçam situações de sofrimento, conheçam redes de apoio e ampliem a perspectiva sobre o próprio futuro.

As atividades reuniram, além da Sesau e Semed, a Secretaria de Estado de Educação (SED), o Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Educação Inclusiva (CEFAI), a Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e outras instituições parceiras.