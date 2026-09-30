Qualificação profissional; Funsat oferta cursos gratuitos em diferentes áreas 

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abriu matrículas para oito novas turmas de qualificação profissional. Serão ministrados cursos de Informática Básica, Comportamento Profissional, Cuidador de idosos, Primeiros Socorros, Empreendedorismo Digital, Marketing Digital e Reparos Hidráulicos.

As aulas ocorrerão ao longo do mês de outubro em dois polos de Campo Grande. O cronograma atende moradores da região central e do bairro Moreninhas. As vagas são limitadas e exigem inscrição prévia por formulário digital.

A sede da Funsat, na Vila Glória, abrigará a maior parte das atividades. O curso de Informática Básica formará duas turmas das 7h às 11h, com a primeira turma acontecendo entre 7 e 21 de outubro, e a segunda de 22 de outubro a 5 de novembro. A unidade ofertará ainda o curso de Comportamento Profissional de 15 a 28 de outubro, no mesmo horário.

A formação para Cuidador de Idosos ocorrerá de 19 de outubro a 17 de novembro, das 7h às 11h; já as aulas de Primeiros Socorros durarão três dias, de 14 a 16 de outubro, também no horário matutino. A capacitação em Empreendedorismo Digital ocorrerá de 19 a 30 de outubro, das 8h às 12h. O ingresso requer Ensino Fundamental completo.

O polo das Moreninhas concentra três modalidades de ensino. O espaço oferta aulas matutinas de Marketing Digital, das 7h30 às 11h30, entre 14 e 27 de outubro, e uma turma de Primeiros Socorros, de 27 a 29 de outubro, no mesmo horário da manhã.

O curso de Reparos Hidráulicos acontecerá exclusivamente no período noturno, das 19h às 22h, entre os dias 19 e 30 de outubro. O interessado precisa acessar o formulário digital da instituição para efetivar a matrícula. Dúvidas encontram solução pelo WhatsApp (67) 3314-3089.