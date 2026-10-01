Rinaldo reúne lideranças e moradores no Imbirussu e reforça compromisso com as comunidades de Campo Grande

Milton
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Foto: Divulgação

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto reuniu lideranças comunitárias e moradores da região do Imbirussu, em Campo Grande, em um encontro marcado por manifestações de apoio e pela valorização do trabalho desenvolvido junto às comunidades. A reunião também foi uma oportunidade para conversar sobre as demandas locais e reforçar a importância da presença do poder público nos bairros.

O encontro foi marcado por manifestações de apoio ao deputado, diálogo com moradores e reconhecimento da importância do trabalho comunitário. Antes de chegar à Câmara Municipal e, posteriormente, à Assembleia Legislativa, Rinaldo foi presidente de associação de moradores, experiência que contribuiu para aproximá-lo das necessidades da população.

“Eu acredito na política que está perto das pessoas, que escuta, conhece a realidade de cada bairro e trabalha para transformar as necessidades da população em ações concretas. Minha história na vida pública começou junto às comunidades, e esse compromisso continua sendo uma das bases do meu mandato”, afirma o deputado.

A atuação do mandato também se reflete em recursos destinados para melhorar a educação e infraestrutura da região, que em 2026 recebeu emenda parlamentar de autoria do deputado para aquisição de ar condicionado, câmara fria e sistema de TV para a Escola Estadual Rui Barbosa.

Para Rinaldo, acompanhar as necessidades das comunidades e das instituições públicas é parte do trabalho parlamentar, que envolve diálogo com moradores, lideranças e profissionais que conhecem de perto a realidade de cada localidade.

A reunião no Imbirussu reforça esse contato direto com a população e a importância de manter abertas as portas para ouvir reivindicações, acompanhar demandas e buscar soluções para os bairros da Capital.

“Todas as regiões de Campo Grande contam com investimentos do nosso mandato. Esse trabalho só é possível pois mantemos uma ligação direta com os bairros e comunidades. Esse é nosso compromisso, de trabalhar ao lado da população e em prol de suas necessidades”, conclui Rinaldo.

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POLÍTICA

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