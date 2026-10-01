Boi brasileiro embarca em três voos rumo à África

Animais das raças Girolando e Gir foram enviados para apoiar o desenvolvimento da pecuária leiteira de Botsuana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/ABV

Operação contou com três voos fretados e acompanhamento das autoridades brasileiras

Se para alguns boi bom é boi no pasto, 600 bovinos brasileiros agora ganharam até passagem aérea internacional. Os animais deixaram Lins, no interior de São Paulo, com destino a Lobatse, no sudeste de Botsuana. A operação foi realizada em três voos fretados e reuniu 590 animais da raça Girolando e outros 10 da raça Gir.

A missão faz parte de uma iniciativa de cooperação voltada ao fortalecimento da produção de leite no país africano. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) participou da operação, com apoio da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), responsável pela conferência da documentação e das condições de transporte antes dos embarques realizados em Viracopos.

As negociações envolveram a Botswana Development Corporation, estatal de Botsuana. Representantes do país africano estiveram em Lins em setembro para conhecer os animais. Agora, os bovinos trocam o pasto paulista por uma viagem internacional e sem precisar enfrentar estrada esburacada.

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