Confira as interdições de trânsito para os próximos dias

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os motoristas para bloqueios programados em vias de Campo Grande entre esta quinta-feira (1º) e domingo (4). O cronograma operacional exige desvios em ruas de seis regiões diferentes da cidade.

Na região do Anhanduizinho, três vias passam por interdições nesta quinta-feira (1º). A Rua Caládio fica isolada das 12h às 23h, entre a Flor de Maio e a Avenida Presidente Tancredo Neves. A Rua Parecis fecha das 13h às 23h, no trecho da Corá até a Ângelo Serenza. A Rua Ponta das Pedras exige desvios das 18h às 22h, da Rachel de Queiroz à Travessa Liberal.

Ainda nesta quinta-feira, a região da Lagoa passa por modificações no fluxo de veículos. As equipes operacionais bloquearão a Rua Cabo Verde das 18h às 22h, entre as vias Marquês de Recife e Maurício de Nassau. No Imbirussu, a Rua Engenheiro Amélio Carvalho Baís fica fechada na esquina com a Sagarana, das 13h às 23h.

O ordenamento viário atinge também o Segredo e a região do Bandeira no primeiro dia do mês. A Avenida João de Paula Ribeiro fica bloqueada das 16h às 23h, na altura do número 797. A Rua Madeira Branca passa por isolamento das 17h30 às 22h30, da Ubuá à Mururé. As interdições de quinta-feira atendem à organização de eventos políticos e religiosos.

A sexta-feira (2) exige atenção redobrada na região central e no Prosa devido à movimentação de máquinas pesadas. A Rua Hélio Yoshiaki Ikeziri e a Rua Ivan Fernandes Pereira ficam fechadas das 8h às 16h para a retirada de uma grua de empreendimento. A Avenida Doutor Fadel Tajher Iunes passa por isolamento das 9h às 16h para a montagem de maquinário similar.

Um evento social altera a rotina da Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, na região da Lagoa, de quinta-feira (1º) a domingo (4). O fechamento do trecho próximo ao número 696 ocorre em período integral nos três primeiros dias. No domingo, o bloqueio vigora apenas das 18h às 23h59. A recomendação institucional orienta a redução imediata da velocidade nas proximidades para evitar incidentes.