Odilon Ribeiro mobiliza centenas de apoiadores e autoridades em reunião política na capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro reuniu centenas de apoiadores, deputados federais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas de Mato Grosso do Sul na noite desta segunda-feira (28), no Rádio Clube Cidade, em Campo Grande. O evento, marcado por um grande público, serviu como espaço para o candidato apresentar suas propostas de campanha e consolidar alianças estratégicas para o pleito.

Durante o encontro, Odilon Ribeiro reforçou sua plataforma política, reafirmando o compromisso de atuar de forma presente e incisiva pelo desenvolvimento socioeconômico do Estado. Em seu discurso, o candidato destacou a importância do trabalho legislativo focado nas necessidades diretas da população e no fortalecimento dos municípios.

A expressiva adesão ao ato evidenciou a capacidade de articulação política do candidato na região central de Mato Grosso do Sul. Ao agradecer a presença dos apoiadores e das autoridades presentes, Ribeiro enfatizou que a mobilização no Rádio Clube Cidade demonstra o crescimento de sua caminhada eleitoral, pautada pela união e pelo diálogo com as bases partidárias e comunitárias.

Ao avaliar o impacto da mobilização, Odilon Ribeiro fez questão de expressar sua gratidão e renovar o entusiasmo com os rumos da campanha. “Foi emocionante sentir de perto essa energia e o carinho de cada um que esteve no Rádio Clube Cidade. Campo Grande mostrou que a nossa caminhada é feita de união, força e compromisso. Quero ser uma voz presente, atuante e totalmente dedicada às pessoas e ao desenvolvimento do nosso Estado. Agradeço do fundo do coração a todos que foram ouvir nossas propostas e somar nessa caminhada por Mato Grosso do Sul”, declarou o candidato.

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