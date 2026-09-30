Corrida Pela Vida arrecada 300 kg de mantimentos ao FAC  

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) arrecadou mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis nesta semana. Os estudantes do colégio Master, parceiro do fundo, participaram diretamente da ação de solidariedade.

Os mantimentos vieram das inscrições para a 5ª Corrida Pela Vida. A instituição escolar organizou o evento esportivo neste mês de setembro no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

Alunos posando para a foto junto dos alimentos arrecadados na inscrição para a corrida

A competição buscou estimular hábitos saudáveis e a confraternização entre as famílias e a sociedade. A iniciativa uniu o esporte à conscientização sobre a saúde mental, em alusão à campanha do Setembro Amarelo.

A presidente do FAC, Adir Diniz, avaliou a nobreza da atitude de doação da comunidade escolar. “Doar não é simplesmente ajudar alguém, é compartilhar com pessoas que você, às vezes, nem conhece, um pouco de carinho, respeito e atenção”, destacou Adir.

O montante arrecadado atende projetos estruturados para combater a fome e a pobreza. As doações chegam a pessoas em situação de vulnerabilidade social e a entidades cadastradas oficialmente. As ações do fundo englobam ainda oficinas de culinária sustentável.