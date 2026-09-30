Prefeitura entrega termos de compromisso e viabiliza sonho da casa própria na capital

Na manhã desta quarta-feira (30) a Prefeitura de Campo Grande formalizou a entrega dos termos de compromisso do Programa Bônus Sonho de Morar para 40 famílias contempladas no 10º Feirão Habita CG. O ato foi realizado na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

Para Adriane Lopes, Chefe do Executivo em Campo Grande, o impacto social do benefício para famílias que enfrentam dificuldades para reunir o valor necessário à entrada do financiamento é de extrema importância: “São 40 famílias que saem do aluguel e têm uma oportunidade única de ter a sua casa própria. Esse empurrão do poder público municipal fortalece as famílias e traz a oportunidade de as empresas também venderem seus imóveis”.

Prefeita Adriane Lopes discursa durante a entrega dos termos de compromisso do Programa Bônus Sonho de Morar, na sede da Emha.

O Programa concede subsídios financeiros para auxiliar no pagamento da entrada do financiamento habitacional, reduzindo uma das principais barreiras para a compra da primeira casa própria. Os valores variam conforme a faixa de renda e as condições estabelecidas pela iniciativa.

Sonho realizado para a pedagoga Renata da Silva Costa, aos 38 anos ela adquiriu um imóvel no bairro Planalto com o auxílio de R$ 20 mil em subsídio. Morando na casa há três meses, ela conta que o benefício foi fundamental para o pagamento da entrada.

“Isso ajudou muito, porque eu não tinha o valor da entrada. Então, foi uma porta para que esse sonho pudesse ser realizado. Estou muito grata, porque, se não fosse esse benefício, eu não teria conseguido pegar minha casa, onde já estou morando há três meses. É como a prefeita disse, agora eu tenho um CEP. A sensação é inexplicável. Agora eu indico o Feirão para todo mundo.”

Renata da Silva Costa, beneficiada pelo Bônus Sonho de Morar, assina o termo de compromisso.

Situação parecida com a do Paulo Guilherme, o Professor de 24 anos recebeu R$ 14 mil em subsídio para contribuir com o pagamento da entrada do financiamento “Esse valor me ajudou muito na entrada e foi uma oportunidade muito boa, porque me deu o primeiro passo para conseguir minha residência. É um misto de emoções, porque muitas pessoas só conseguem a casa própria mais tarde, depois de mais velhas, e eu já consegui agora”.

Parceria amplia acesso à moradia

Autoridades e beneficiário posam com o cheque simbólico do subsídio habitacional para aquisição do primeiro imóvel.

Somando as duas últimas edições do Feirão Habita CG, mais de mil moradias foram viabilizadas no programa Bônus Sonho de Morar. A principal proposta é facilitar a aquisição da casa própria, no evento que reúne famílias, empreendimentos habitacionais, imobiliárias e instituições parceiras “Por trás de inúmeros indicadores que temos nas nossas planilhas, existem CPFs, sonhos e projetos e o maior objetivo é concretizar sonhos, é isso que nos move todos os dias”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques Costa Júnior.

Representando o setor imobiliário, Fernando Bezerra, da Engepar, destacou que o subsídio municipal contribui para superar uma das principais dificuldades enfrentadas pelos compradores: reunir o valor da entrada. Segundo ele, a iniciativa também favorece a comercialização de imóveis destinados à habitação de interesse social. “O ponto mais importante e mais frágil é a entrada. Muitas vezes, a pessoa tem acesso ao crédito, tem aprovação e condições de pagar a parcela do financiamento, mas não dispõe daquele valor inicial. O subsídio que a Prefeitura oferece resolve essa dificuldade e contribui para ampliar o acesso à habitação de interesse social”, afirmou.