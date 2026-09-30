SINPOL/MS: União e valorização marcam dia do Policial Civil em todo o Estado.

Sindicato descentraliza comemorações em 2026 e reúne policiais civis da ativa, aposentados e familiares nas regionais de Mato Grosso do Sul

As comemorações pelo Dia do Policial Civil ganharam um formato especial em Mato Grosso do Sul. Neste ano, o Sinpol/MS descentralizou as atividades e levou a confraternização para diferentes regionais do sindicato, ampliando a participação dos profissionais do interior e fortalecendo a integração da categoria.

Com almoços, jantares, apresentações musicais, festas e até passeio de barco, as programações reuniram policiais civis da ativa, aposentados e familiares em momentos de confraternização e reencontro.

CELEBRAÇÃO CHEGA ÀS REGIONAIS

Em Coxim, Jardim, Ponta Porã, Paranaíba, Aquidauana, Fátima do Sul, Dourados, Corumbá, Nova Andradina e Naviraí, cada regional organizou sua própria programação. A iniciativa permitiu que policiais de diversos municípios participassem das comemorações sem a necessidade de deslocamento até Campo Grande.

Os representantes regionais destacaram principalmente a integração proporcionada pelos encontros. Em várias localidades, policiais que não se encontravam havia anos tiveram a oportunidade de rever colegas e compartilhar histórias da profissão.

Em Ponta Porã, nem mesmo a forte chuva prejudicou a confraternização. Já em Corumbá, a comemoração ganhou um cenário tipicamente pantaneiro, com passeio dançante no barco Pérola do Pantanal.

FÁTIMA DO SUL CELEBRA CONQUISTA

A comemoração teve um significado especial em Fátima do Sul. Além de celebrar o Dia do Policial Civil, a regional inaugurou o Salão de Eventos do Sinpol, uma conquista aguardada há 15 anos.

Segundo João de Melo, a concretização do espaço representa a realização de um antigo projeto da regional, construído com a participação dos filiados e apoio da direção sindical.

CAMPO GRANDE RECEBE 1º FESTIVAL DA CARNE

Na Capital, a programação ocorreu no dia 19 de setembro, na sede do Sinpol/MS, com a realização do 1º Festival da Carne. Policiais civis e acompanhantes participaram de um dia dedicado à gastronomia, música e confraternização.

O festival contou com diferentes opções gastronômicas, incluindo brisket, costela de fogo de chão, carnes na parrilla, choripan e outras especialidades.

RECONHECIMENTO À CATEGORIA

Para o presidente do Sinpol/MS, José Nascimento Sobrinho, a programação representa também o reconhecimento aos profissionais que diariamente integram a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

“É uma data importante para reconhecermos a dedicação e a história de cada colega que faz parte da nossa instituição. Foi muito gratificante ver tantos policiais e seus acompanhantes reunidos e poder celebrar esse momento juntos”, destacou.

Com a descentralização das comemorações, o Sinpol/MS encerrou a programação do Dia do Policial Civil reforçando a integração entre Capital e interior e proporcionando à categoria momentos de união, valorização e confraternização.



