As Dez Mais

Quarta, 30 de setembro de 2026.

HOJE É DIA DA SECRETÁRIA!

Faltam 4 dias para as eleições.

(Leve sua colinha).

Manchetes do ‘Correio do Estado”:

-Desembargador suspeito de corrupção continuará afastado…

-Campo Grande tem 500 ocorrências por ano envolvendo brigas em escolas…

-Advogado ligado a Flávio Bolsonaro movimentou 9 bilhões em bets…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“O grande mal das pessoas é achar que nada acaba. Que a paciência não acaba, que a admiração não acaba, que o sentimento não acaba. Mas a verdade é simples: se não valorizar, tudo acaba”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Delegado Ivan Barreira, durante entrevista coletiva, disse ser uma ‘questão de honra’ não deixar que o Comando Vermelho se instale em MS. Segundo ele “Aqui facção não se cria”.

2ª)

A população campo-grandense cansada de aventureiros começa se conscientizar que a prefeitura precisa de um engenheiro para devolver a cidade aos seus melhores dias…

3ª)

Pesquisa do Instituto Veritá para Governo de MS: Eduardo Riedel (PP), 61,1%. Fábio Trad (PT), 22,7%; João Catan (Novo), 7,8%, todos os outros: 8,4% . Riedel “fecha” em 1º turno.

4ª)

Vander Loubet – o rei das continhas- disse que “pelo andar da carruagem o PT deverá fazer duas candidatas à Câmara Federal: Camila Jara e Gisela Marques.

5ª)

A briga entre católicos e evangélicos continua em alta nas redes sociais. Católicos não aceitam que ‘mexam’ com Nossa Senhora de Aparecida. Evangélicos querem que o Brasil não tenha nenhuma padroeira…

6ª)

Na pacata Costa Rica dois ladrões arrombaram uma loja de celulares e levaram 38 Iphones em 40 segundos. A polícia está no caso…

7ª)

Estelionatário deu um golpe no dono de um Opalão 77. Pegou R$ 15 mil pra reformar a ‘caranga’ e deixou o dono da relíquia chupando o dedo…

8ª)

Modelo do “debate” de ontem da TV-Morena não agradou. Aquilo foi mais um monólogo. Só valeu devido o desempenho ímpar da apresentadora Lucimar Lescano. O modelo deixou tudo a desejar…

9ª)

Só em fevereiro do próximo ano é que será resolvido o afastamento do desembargador Vladimir Abreu que está há 2 anos no estaleiro…

10ª)

O advogado Amilton Ferreira de Almeida está preso desde ontem acusado de ter “vazado” informações da ‘Operação Infiltrados’…

Chicotadas do dia!

Descabriado e mesmo assim querendo chamar atenção, o deputado estadual João Catan fez um protesto insólito por não ter sido chamado para participar do ‘debate’ de ontem. Foi ‘pras ruas’, mas ninguém lhe deu bola. Ele encerra melancolicamente o mandato como representante dos jovens na Assembleia e se prepara para um longo período no sereno. Pela sua falta de modos e sensibilidade, vontade de atropelar o tempo e passar a carroça na frente dos bois, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Frederico dos Santos Penna; Djanira Estevão Correa – D. Deja; Anelise Kudiess Kumpel; Edvaldo Zagatto; Jorge Tatsumi Hada; Salete Terezinha de Luca; Cleusa Medeiros Cândia; Márcia Ferrão; Georgette Daude; Fabiana Feitosa dos Santos e Onorina de Menezes Fialho.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

Candidatos a deputados estaduais: Odilon Ribeiro, Aurélio Bonato, Antônio Vaz, Rogério Rohr, Dione Hashioka e João Trindade; Federais: Alan Guedes, Roberto Hashioka, Rose Modesto e Cleidiane Matzenbacker; Candidato ao senado: Valter, da Comagran.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.