Eduardo Bolsonaro declara apoio a Coronel David para a Assembleia

Coronel David (PL) reforçou sua candidatura com o apoio do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Num vídeo direcionado aos eleitores do Estado, o ex-parlamentar Eduardo destacou a importância das decisões tomadas no Congresso e na política estadual. Ele pediu aos eleitores que acompanhem de perto o trabalho dos deputados estaduais, pois, de acordo com Eduardo, as decisões tomadas na Assembleia Legislativa têm reflexos diretos na vida da população sul-mato-grossense.

Eduardo apresentou Coronel David como uma opção aos eleitores. Apoio este divulgado em vídeo e que passou a integrar a estratégia política do candidato durante a campanha para a Assembleia.

David agradeceu ao deputado, afirmando que sua atuação política está pautada na família, liberdade e segurança. E frisou que suas escolhas não são realizadas por conveniência, mas por convicção política.