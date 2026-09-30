Eduardo Bolsonaro declara apoio a Coronel David para a Assembleia

Apoio de Eduardo Bolsonaro reforça discurso de Coronel David

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Comunicação Deputado Coronel David

Coronel David (PL) reforçou sua candidatura com o apoio do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Num vídeo direcionado aos eleitores do Estado, o ex-parlamentar Eduardo destacou a importância das decisões tomadas no Congresso e na política estadual. Ele pediu aos eleitores que acompanhem de perto o trabalho dos deputados estaduais, pois, de acordo com Eduardo, as decisões tomadas na Assembleia Legislativa têm reflexos diretos na vida da população sul-mato-grossense.

Eduardo apresentou Coronel David como uma opção aos eleitores. Apoio este divulgado em vídeo e que passou a integrar a estratégia política do candidato durante a campanha para a Assembleia.

David agradeceu ao deputado, afirmando que sua atuação política está pautada na família, liberdade e segurança. E frisou que suas escolhas não são realizadas por conveniência, mas por convicção política.

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POLÍTICA

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