Batida policial na casa de adolescente encontra pornografia infantil

Celulares são apreendidos após investigação apontar acesso a conteúdo ilegal

Batida policial da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso e da 1ª Delegacia de Polícia na casa de adolescente resultou na apreensão de celulares e demais aparelhos, numa operação realizada nesta manhã de quarta-feira (30), em uma casa em Dourados.

Após o serviço de inteligência identificar acesso a conteúdo pornográfico, deflagrou-se a operação, que está sob sigilo da Justiça. O menor foi ouvido na presença de um responsável legal e afirmou que acessou o link recebido de forma aleatória por meio de uma plataforma digital, que o direcionou a um endereço de conteúdo de abuso sexual infantil.

O reforço foi dado aos pais para que acompanhem as atividades dos filhos e conversem sobre os riscos de acessar links desconhecidos. A orientação é denunciar conteúdos suspeitos e evitar o compartilhamento desse tipo de material.