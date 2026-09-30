Píton faz um “rodízio de gambá” e acaba capturada em galpão

Comeu um gambá gigante e acabou entregue pelo próprio barrigão

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Monmouth County SPCA

Serpente estava escondida embaixo do piso de um galpão

Píton-birmanesa de aproximadamente 2,5 metros faz gambá de almoço e acaba descoberta debaixo do assoalho de um galpão em uma residência de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O detalhe que chamou a atenção foi o tamanho do “rango” que o réptil lanchou. Ela engoliu um gambá de cerca de 18 kg. Após ser capturada pela equipe de controle, a serpente foi encaminhada com segurança para avaliação veterinária. O raio-X confirmou o volume enorme no corpo do ofídio: um gambá estava sendo digerido.

Após o atendimento, a píton foi colocada em um recinto adequado e deverá ser entregue a um manejador de serpentes licenciado. O caso reacende o alerta sobre a criação de animais exóticos como bichos de estimação. Quando o dono não consegue mais cuidar do animal, a orientação é procurar locais especializados, e não simplesmente soltá-lo na natureza.

Originária do Sudeste Asiático, a píton-birmanesa está entre as maiores serpentes do mundo. Uma predadora feroz que, ao capturar suas presas, utiliza a constrição para dominá-las e fazê-las de banquete.

Em Nova Jersey, porém, a aventura terminou com a cobra sendo resgatada e o “rodízio de gambá” encerrado. O episódio serve ainda como alerta para os riscos de manter espécies exóticas sem estrutura adequada.

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