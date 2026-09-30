Semu promove capacitação para mulheres e incentiva empreendedorismo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), realizou no CRAS Indubrasil um curso gratuito de design de sobrancelhas que atendeu 30 mulheres da região. A capacitação faz parte da ação de interiorização dos serviços da pasta e tem como foco a geração de renda e a autonomia financeira feminina.

“A nossa missão é levar oportunidade onde a mulher está. Quando levamos um curso como esse para o CRAS do Indubrasil, estamos dando a essa mulher a chance de ter sua própria renda, sustentar sua família e resgatar sua autoestima. É assim que combatemos a violência e promovemos a autonomia em todas as regiões de Campo Grande”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

As alunas aprenderam técnicas de design, mapeamento facial, biossegurança, uso correto de materiais e atendimento ao cliente, além de noções de empreendedorismo, precificação e divulgação nas redes sociais.

De acordo com a coordenadora do CRAS Indubrasil, Dils Palhano, a procura pelo curso superou as expectativas.

“Nosso público de atuação é capacitar essas mulheres para que tenham autonomia e independência financeira. Que possam aprender aqui, conquistar suas clientes e ter uma renda extra para progredir na vida e dar um futuro melhor para a família. O ramo da beleza é muito vasto, onde circula renda. Agora no final de ano é essencial para garantir uma renda extra, todo mundo quer ficar bonito e investe em unha, cabelo, maquiagem e sobrancelha. Essa parceria com a Semu teve uma procura muito alta, ficamos até com demanda reprimida, mas está sendo muito proveitoso. Elas vêm com muita vontade de aprender”, afirmou.

Entre as participantes, Maria Aparecida, moradora do Jardim Nápolis, acompanhou a filha Kaemily, aluna do curso, e atuou como modelo durante a aula prática. Para ela, levar a capacitação para os bairros contribui para ampliar as perspectivas das jovens.

“Achei importantíssimo. Ensina essas meninas a empreender, a ter um futuro. Isso ajuda elas a pensar em um futuro melhor”, disse.