Setor de serviços lidera alta de empregos na Capital 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O mercado de trabalho formal de Campo Grande registrou saldo positivo de 435 novos empregos em agosto. O relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontou 12.035 admissões contra 11.600 desligamentos no município. 

A análise do Observatório do Mercado de Trabalho da Prefeitura atestou uma recuperação econômica. O desempenho superou o cenário de julho, mês marcado por perdas nos postos com carteira assinada. 

O diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), João Henrique Lima Bezerra, detalhou a evolução do quadro empregatício local. “O resultado representa uma mudança em relação ao extrato anterior, quando o mercado formal havia registrado saldo negativo de 140 vagas. Dessa forma, agosto apresenta uma melhora de 575 postos na comparação com o último mês”, explicou o diretor-presidente. 

O setor de Serviços liderou as contratações no âmbito municipal, acumulando 509 vagas de diferença em relação às demissões. O Comércio abriu 22 postos de trabalho e a Agropecuária somou 11 contratações no saldo final. 

A Indústria operou em baixa no mês de agosto e cortou 43 postos formais na Capital. A Construção Civil também apresentou resultado desfavorável, demitindo 64 trabalhadores no mesmo período analisado. 

O desempenho de Campo Grande acompanha o aquecimento da empregabilidade no Brasil. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego marcaram a criação de 165.827 postos no país em agosto, apontando variação de 183,1% em relação a julho. 

Os interessados em oportunidades de emprego ou dados econômicos encontram atualizações diárias nas redes sociais da Funsat. A agência municipal segue mapeando o fluxo de vagas a cada nova publicação do Caged. 

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