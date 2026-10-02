Final de semana terá tempestades com ventos de até 80km/h em Mato Grosso do Sul

O final de semana, em especial o domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026, poderá ser de chuva e tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva durante o período de votação, acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento em diferentes regiões do Estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso de tempestade com validade para o domingo, classificando a situação como “perigo potencial”. A previsão indica chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso abrange municípios de Mato Grosso do Sul e aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A previsão divulgada pelo Inmet nesta sexta-feira (2) também aponta que o fim de semana das eleições terá chuva e risco de tempestades em grande parte do país. Para Mato Grosso do Sul, a instabilidade deve continuar associada às condições meteorológicas que já provocam chuva e trovoadas no Centro-Oeste.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva e ventos durante a manhã e a tarde de domingo, inclusive em momentos próximos ao horário de votação. Ele afirma que há possibilidade de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

A previsão aponta ainda para possibilidade de chuva moderada a forte entre domingo e os dias seguintes. De acordo com o meteorologista, as áreas entre Campo Grande, Maracaju, Dourados, Ponta Porã, Amambai e municípios próximos podem registrar trovoadas, ventos fortes e descargas elétricas. Ele também chama atenção para possibilidade de alagamentos em alguns pontos.

A Energisa também informou que a previsão para o fim de semana inclui chuva forte, raios e rajadas de vento de até 80 km/h. Para segunda-feira (5), a previsão indica possibilidade de intensificação dos temporais, com rajadas que podem chegar a cerca de 100 km/h.

A concessionária mantém equipes mobilizadas para atender eventuais ocorrências relacionadas às condições climáticas e orienta a população a evitar áreas abertas durante tempestades e manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas e da rede elétrica.

Em caso de queda de árvores, postes ou cabos, a recomendação é não se aproximar nem tentar retirar os materiais. A orientação é acionar os serviços responsáveis e manter distância até que a situação seja avaliada por equipes especializadas.

O Inmet também orienta que, durante rajadas de vento, a população não permaneça embaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado retirar aparelhos eletrônicos das tomadas durante os temporais.

Para emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Fonte: topmidianews