Pantanal quadruplica área queimada e supera 80 mil hectares

Quinze municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta alto para ocorrência de incêndios nos próximos meses

O Pantanal já teve 80.449 hectares queimados em Mato Grosso do Sul em 2026, segundo levantamento do Cemtec e do Corpo de Bombeiros. O número representa aumento de 344,6% em relação aos 18.096 hectares registrados no mesmo período de 2025. Até 17 de agosto, o bioma também contabilizou 113 eventos de fogo, crescimento de 39,5% na comparação com os 81 registrados no ano passado. A área atingida neste ano já corresponde a 66% dos 121 mil hectares queimados em todo o Pantanal durante 2025.

O levantamento aponta ainda 15 municípios em alerta alto para a ocorrência de incêndios em agosto, setembro e outubro. Entre eles estão Ladário, Bodoquena, Miranda, Aquidauana, Terenos, Rio Verde, Rio Negro, Coxim, Camapuã, Costa Rica, Três Lagoas e Água Clara.

O cenário é agravado pela baixa umidade do ar e pelas condições de tempo seco em Mato Grosso do Sul. Enquanto o Pantanal teve forte aumento, o Cerrado reduziu a área queimada de 36.021 para 18.587 hectares, e a Mata Atlântica caiu de 3.963 para 2.447 hectares.