Reinaldo defende política nacional para cidades de fronteira

Azambuja cobra apoio federal para municípios fronteiriços

Milton
Publicado por Milton
Foto: Chico Ribeiro

Proposta prevê recursos e compensações para saúde, educação e segurança em regiões de fronteira

O ex-governador e pré-candidato ao Senado Reinaldo Azambuja (PL) defendeu a criação de uma Política Nacional para Municípios de Fronteira, com medidas específicas para garantir desenvolvimento e qualidade de vida à população dessas regiões. A proposta prevê maior participação da União no financiamento de áreas como saúde, educação, assistência social e segurança pública.

Segundo Azambuja, os municípios fronteiriços enfrentam desafios que vão além do combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando, pois convivem com uma intensa integração social e econômica com países vizinhos. Em Mato Grosso do Sul, 12 cidades estão na linha internacional de fronteira e outras 45 fazem parte da faixa de fronteira.

O ex-governador destacou que cidades como Ponta Porã, Corumbá e Bela Vista atendem diariamente moradores de países vizinhos, aumentando a demanda por serviços públicos. Para ele, a União precisa reconhecer essa realidade e criar mecanismos permanentes de compensação financeira aos municípios.

Reinaldo também ressaltou que a implantação da Rota Bioceânica deve ampliar a importância estratégica das regiões de fronteira, aumentando o fluxo de pessoas e mercadorias. Conforme o político, o crescimento econômico precisa ser acompanhado de investimentos em infraestrutura e serviços públicos.

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