Beto Pereira fortalece a 54ª Expobel e apoia projeto de revitalização do Jockey Clube

Em passagem por Antônio João e Bela Vista, o deputado federal Beto Pereira (Republicanos – MS) prestigiou a 54ª edição da Expobel e acompanhou de perto a tradicional prova do laço comprido no Parque de Exposições Rio Apa, espaço que recebeu melhorias por meio de emenda parlamentar destinada por ele. A agenda reforçou o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento dos dois municípios da fronteira com o Paraguai.

“Tenho muito carinho pelo Parque de Exposições Rio Apa. Há três anos, pude contribuir com o recapeamento das ruas do parque e, mais recentemente, destinei recursos para maquinários agrícolas e para o fortalecimento da saúde. Construí um laço muito forte com Bela Vista e faço questão de acompanhar sua exposição, que cresce a cada ano”, afirmou Beto Pereira.

As melhorias no parque foram realizadas há três anos, com recursos de R$ 1,3 milhão provenientes de emenda parlamentar. O investimento viabilizou o recapeamento das vias internas, a construção de banheiros, a implantação de sistema de drenagem e a modernização da iluminação com tecnologia LED.

O deputado também conheceu o Stud Las Piedras, haras reconhecido como celeiro de grandes campeões das corridas de cavalo. O local sedia o Grande Prêmio Internacional de Bela Vista, competição que reúne público do Paraguai, da Argentina e de diversos estados brasileiros. Pela qualidade dos animais e pelo alto nível das disputas, a prova é conhecida como a “Libertadores da América” das corridas equestres.

Durante a visita, a diretoria do Jockey Clube de Bela Vista apresentou a Beto Pereira um projeto de reestruturação do espaço. O parlamentar recebeu a proposta e manifestou apoio à iniciativa, comprometendo-se a buscar recursos, por meio de emenda parlamentar, para contribuir com a modernização da estrutura e fortalecer o tradicional esporte na região.

Agenda em Antônio João

Em Antônio João, Beto Pereira foi recebido na Câmara Municipal pelos vereadores e pelo presidente da Casa, Luís Pistão. O deputado também percorreu o comércio local, onde conversou com Gilberto Fernandes, do Mercado H2, e com Adieques Lopes, proprietário da Hamate Materiais de Construção. A agenda no município foi encerrada com uma reunião com o prefeito Marcelo Pé, em que foram discutidas demandas e projetos para o desenvolvimento da cidade.