Chapadão do Sul esteve presente no lançamento de um pacote de R$ 176 milhões do Governo de MS para obras de saneamento

Um investimento de R$ 176 milhões com foco em ampliação e modernização de sistemas de abastecimento de água em 16 municípios sul-mato-grossenses, dentre eles, Chapadão do Sul e também em melhorias na rede de esgoto de Ribas do Rio Pardo. Esse montante faz parte de um dos maiores pacotes da área de saneamento em Mato Grosso do Sul nos últimos anos, que será lançado nesta sexta-feira (15) pelo Governo do Estado e pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

O ato, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (15) na sede da Sanesul, em Campo Grande, e foi pelo diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio, com a presença de representantes do Governo do Estado. Prefeitos das cidades contempladas, parlamentares e demais autoridades públicas também estiveram presentes.

O Prefeito Walter Schlatter esteve na cerimônia. Além de Chapadão, dentre os municípios contemplados estão Aral Moreira, Bataguassu, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Inocência, Miranda, Naviraí, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos, além de Ponta Porã – que inclui o distrito de Sanga Puitã.

O pacote atende municípios em diferentes regiões do Estado, levando em consideração o crescimento populacional, a expansão urbana e a necessidade de reforço nos sistemas existentes.

Já os recursos fazem parte de contratos vinculados ao programa Avançar Cidades e ao Novo PAC, com financiamento viabilizado pela Caixa Econômica Federal e contrapartidas associadas à execução das obras – que incluem ampliação da capacidade de reservação, melhorias operacionais, reforço na distribuição, modernização de estruturas e implantação de novos sistemas voltados à segurança hídrica e à eficiência operacional.

Mesmo com a universalização do abastecimento de água já alcançada nos 68 municípios atendidos pela empresa, a Sanesul mantém investimentos contínuos para garantir estabilidade no fornecimento e preparar os sistemas para o crescimento das cidades.

Segundo Renato Marcílio, os investimentos fazem parte de um planejamento permanente desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

“Estamos avançando com investimentos estruturantes que ampliam a capacidade dos sistemas e garantem maior confiabilidade no abastecimento, acompanhando o desenvolvimento dos municípios”, afirma o dirigente.

Segurança hídrica e expansão da infraestrutura

Entre os maiores volumes de recursos previstos no pacote estão os de Corumbá, com R$ 25,6 milhões em obras de abastecimento de água. Ribas do Rio Pardo, que soma mais de R$ 42 milhões em investimentos (R$ 13,8 milhões em abastecimento de água e R$ 28,2 milhões em esgotamento sanitário), e Inocência, que receberá R$ 13,1 milhões para ampliação do sistema de abastecimento de água, aparecem na sequência.

Ponta Porã e o distrito de Sanga Puitã receberão R$ 12,3 milhões, enquanto Naviraí terá R$ 12,3 milhões destinados ao fortalecimento do sistema de abastecimento. Chapadão do Sul contará com investimento de R$ 11,3 milhões, Miranda receberá R$ 11 milhões e Dourados terá aporte superior a R$ 8,9 milhões. Também serão contemplados Bataguassu, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Pedro Gomes, Sonora, Santa Rita do Pardo, Terenos e Aral Moreira.

As obras já possuem frentes em andamento e outras em estágio avançado de contratação e execução. A expectativa é ampliar a capacidade operacional dos sistemas e garantir maior regularidade no abastecimento, especialmente em municípios que apresentam crescimento acelerado.

O governador Eduardo Riedel tem defendido o fortalecimento da infraestrutura de saneamento como uma das prioridades da gestão estadual, alinhando os investimentos à política de desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população.

Além de assegurar abastecimento com maior eficiência, os investimentos também reforçam a preparação dos municípios para o futuro, ampliando a capacidade dos sistemas públicos diante do avanço urbano e industrial registrado em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

O pacote de investimentos integra o planejamento estratégico da Sanesul voltado à modernização permanente da infraestrutura operada pela empresa e ao fortalecimento da segurança hídrica nos municípios atendidos.