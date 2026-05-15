AMAMBAI: Prefeitura avança no processo de desapropriação do Contorno Viário e inicia etapa de pagamentos das indenizações

A Prefeitura de Amambai deu mais um importante passo para a concretização do Projeto do Contorno Viário do município. Na última segunda-feira, dia 11 de maio, foi realizada uma reunião com os proprietários dos imóveis atingidos pelo traçado da obra, com o objetivo de apresentar as próximas etapas do processo de desapropriação e orientar os participantes sobre os procedimentos administrativos necessários para o pagamento das indenizações.

O encontro ocorreu na sede da Prefeitura Municipal e reuniu proprietários rurais, representantes da administração pública e vereadores do município, que acompanharam as explicações e o andamento das ações relacionadas ao projeto. A presença do Legislativo reforçou o apoio institucional à implantação da obra e à condução transparente das desapropriações.

Durante a reunião, foram esclarecidas dúvidas relacionadas ao processo de desapropriação amigável, forma de pagamento, documentação necessária e cronograma das próximas ações do Município.

Segundo a administração municipal, um dos principais marcos desta etapa é o fato de que todos os proprietários das áreas afetadas já manifestaram formalmente concordância com a desapropriação amigável e com os valores indenizatórios apresentados pelo Município, demonstrando diálogo, entendimento e cooperação entre as partes envolvidas.

Com a concordância formalizada, a Prefeitura avançou para a publicação oficial do Decreto de Desapropriação das áreas abrangidas pelo empreendimento. A medida foi concretizada no dia 14 de maio de 2026, consolidando juridicamente a declaração de utilidade pública das áreas necessárias para implantação do contorno viário.

Etapa atual envolve envio de dados bancários

Durante a reunião, os proprietários também receberam orientações sobre a entrega das Declarações de Dados Bancários e Autorizações para Pagamento, documentos fundamentais para que a Prefeitura possa realizar os procedimentos de empenho e posterior pagamento das indenizações.

A administração municipal destacou que os pagamentos serão realizados diretamente nas contas indicadas pelos proprietários ou representantes autorizados, conforme acordos formalizados individualmente em cada processo.

Atualmente, a Prefeitura está recebendo a documentação encaminhada pelos proprietários para dar sequência às etapas financeiras e administrativas. A expectativa do Município é concluir os empenhos e efetuar o pagamento integral das indenizações ainda dentro do mês de maio, observando todos os trâmites legais e orçamentários necessários.

Obra é considerada histórica para Amambai

O Projeto do Contorno Viário é considerado uma das obras estruturantes mais importantes para o desenvolvimento de Amambai. A iniciativa busca retirar o tráfego pesado da região urbana, melhorar a mobilidade, aumentar a segurança viária e criar melhores condições para o crescimento econômico do município.

Além da melhoria no fluxo logístico e no trânsito local, o empreendimento deverá gerar impactos positivos na organização urbana, valorização das áreas adjacentes e ampliação da segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

A Prefeitura ressalta que o avanço do processo de desapropriação amigável demonstra o compromisso da gestão municipal com o diálogo, a transparência e a construção de soluções consensuais junto à população diretamente envolvida.

Processo amigável garante mais agilidade e segurança

Conforme explicado pela equipe técnica do Município, a modalidade de desapropriação amigável adotada pela Prefeitura permite maior agilidade na liberação das áreas e evita a judicialização dos processos, garantindo mais segurança tanto para os proprietários quanto para a administração pública.

Nesse modelo, os valores indenizatórios são definidos previamente com base em avaliações técnicas, sendo posteriormente apresentados aos proprietários para análise e aceite formal. Após a concordância das partes, são realizados os procedimentos administrativos para publicação dos decretos, empenho e pagamento.

A Prefeitura também reforçou que todas as etapas vêm sendo conduzidas com acompanhamento técnico e jurídico, respeitando os princípios da legalidade, transparência e interesse público.

Próximas etapas do projeto

Com a formalização das desapropriações e conclusão dos pagamentos das indenizações, o Município avança para as próximas fases relacionadas à execução do empreendimento, considerado estratégico para o futuro de Amambai.

A expectativa é de que o contorno viário contribua significativamente para o desenvolvimento regional, melhoria da infraestrutura logística e fortalecimento da capacidade de crescimento urbano e econômico do município nos próximos anos.

Fonte: Secom/Prefeitura de Amambai