Criança passa mal após contato com detergente da Ypê

Família aguarda resultado de exames para confirmar origem da contaminação

Uma criança foi internada em Natal, no Rio Grande do Norte, após suspeita de contaminação relacionada ao uso de um detergente da marca Ypê. A menor apresentou manchas na pele após entrar em contato com o produto e precisou ser atendida inicialmente na UPA Pajuçara, sendo transferida depois para o Hospital Infantil Varela Santiago. Segundo familiares, o detergente pertence a um lote com final 1, incluído entre os produtos recolhidos pela Anvisa por risco de contaminação microbiológica.

A agência também determinou a suspensão da fabricação, venda e distribuição de alguns itens da marca após identificar irregularidades em etapas críticas da produção. A família afirma aguardar os exames médicos para confirmar a origem da contaminação, embora uma bactéria já tenha sido identificada. A Sesap informou que o caso segue sob investigação da vigilância epidemiológica e sanitária no estado. Até o momento, a Ypê informou que não irá se manifestar sobre o episódio.