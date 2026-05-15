CORUMBÁ: Povo das Águas percorre 600 quilômetros e atende 2 mil pessoas no Alto Pantanal

O frio e a chuva nos primeiros dias da quarta edição do programa social Povo das Águas, iniciada no último dia 8, não tiraram o ânimo dos ribeirinhos e da equipe da prefeitura de Corumbá. A frequência das famílias aos serviços oferecidos nos pontos fixos, ao longo do Rio Paraguai, foi mantida e a coordenação do programa comemorou mais de dois mil atendimentos até o final da jornada, encerrada nesta quinta-feira, 14 de maio.

Esta última edição contemplou o Alto Pantanal, região de maior concentração de comunidades tradicionais fixadas às margens do principal rio da bacia pantaneira. A equipe multidisciplinar da secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania, que faz a gestão do programa, percorreu em embarcação de grande porte cerca de 600 quilômetros – distância de ida e volta de Corumbá à Serra do Amolar, na divisa com Mato Grosso.

O sucesso do programa criado em 2009 e que se tornou lei em 2012 não se limita a números – somando as quatro edições, foram mais de 8,5 mil atendimentos diretos. A ação pontual mantida pelo município com recursos próprios mudou a vida dos ribeirinhos, os quais, até o início do século XXI, não tinham documentos pessoais e eram excluídos dos programas sociais e de assistência médica mantidos pelo governo.

Comunidades

“Mesmo com a queda da arrecadação, a prefeitura mantém o Povo das Águas reafirmando o compromisso do prefeito Dr. Gabriel de Oliveira com os moradores mais isolados do Pantanal”, afirma Josiney dos Santos, coordenador da ação. “O programa proporcionou mais dignidade a essas pessoas e seguimos firmes em nossa missão de levar atendimentos e promover a inclusão de todos os ribeirinhos em nosso município.”

O programa atende anualmente, com até duas edições por região, as comunidades ribeirinhas cadastradas desde a Barra do São Lourenço, na parte alta do bioma, até o Forte Coimbra (parte baixa), totalizando mais de 1.100 km pelo Rio Paraguai. Também leva cidadania aos moradores das colônias de pequenos produtores do Taquari (Médio Pantanal). Ao todo, são 615 famílias assistidas.

Na quarta edição, o atendimento começou na manhã fria (11 graus) do dia 08 na casa do ribeirinho Abel, no Castelo, seguindo pelos demais pontos de apoio: Ilha Verde, Paraguai-Mirim, São Francisco, Porto Chané, Amolar/Aterro Binega, Barra do São Lourenço, Porto Novo Horizonte, Porto Mangueiral e Domingos Ramos. Alguns atendimentos são pontuais, realizados por equipes móveis em residências mais isolados.

Atendimento

A equipe da prefeitura na quarta edição, com 20 pessoas, foi formada por médico, enfermeira, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, cirurgiões dentistas, auxiliares bocal, agentes de endemias, farmacêutica e voluntários (barbeiro e auxiliar bocal) e uma pedagoga, que promove atividades lúdicas, oficinas e teatro com as crianças durante o atendimento. A edição contou também com o apoio de uma técnica do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS).

A ação contabilizou 1,381 atendimentos na área da saúde (consultas médicas, incluindo gestantes e crianças, procedimentos de enfermagem, palestras (campanha Maio Amarelo), testes de gravidez, medicação injetável, planejamento familiar e visitas domiciliares). A assistência social atendeu 487 pessoas, com atualização cadastral, cestas básicas (173) orientações sobre os benefícios sociais, agendamento para emissão do RG e certidões.

Foram aplicadas ainda 325 doses de vacinas, realizados 208 procedimentos odontológicos (com entrega de 146 escovas para higiene bocal e aplicação de flúor em 142 pessoas), 60 cortes de cabelos e vacinação antirrábica em 42 cães e gatos. Na área da educação, as atividades recreativas e pedagógicas envolveram 102 crianças. O Imasul expediu 35 autorizações para transporte e comercialização de pescado.