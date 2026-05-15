Anvisa mantém proibição de lotes da Ypê

Fiscalização encontra 76 irregularidades em produtos da Ypê

Milton
Publicado por Milton
Diretoria Colegiada da Anvisa realiza reunião extraordinária sobre caso Ypê em 2026. Foto: Jacqueline Spotto/Anvisa

Empresa terá de apresentar plano de controle e orientação aos consumidores

A Anvisa, manteve a proibição do uso, fabricação, distribuição e comercialização de lotes de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com numeração final 1, após identificar falhas sanitárias na produção. O recolhimento dos produtos foi suspenso temporariamente até análise do recurso apresentado pela empresa. Segundo a Anvisa, consumidores devem evitar o uso dos itens e mantê-los lacrados em locais ventilados. Em fiscalização conjunta realizada em São Paulo, foram encontradas 76 irregularidades nos sistemas de qualidade e produção da fabricante.

A empresa informou que interrompeu a produção, iniciou limpeza das linhas e implantou mais de 200 ações corretivas. A Anvisa fará nova inspeção para avaliar os ajustes e decidir sobre os próximos passos do processo administrativo.

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