Anvisa mantém proibição de lotes da Ypê

Empresa terá de apresentar plano de controle e orientação aos consumidores

A Anvisa, manteve a proibição do uso, fabricação, distribuição e comercialização de lotes de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com numeração final 1, após identificar falhas sanitárias na produção. O recolhimento dos produtos foi suspenso temporariamente até análise do recurso apresentado pela empresa. Segundo a Anvisa, consumidores devem evitar o uso dos itens e mantê-los lacrados em locais ventilados. Em fiscalização conjunta realizada em São Paulo, foram encontradas 76 irregularidades nos sistemas de qualidade e produção da fabricante.

A empresa informou que interrompeu a produção, iniciou limpeza das linhas e implantou mais de 200 ações corretivas. A Anvisa fará nova inspeção para avaliar os ajustes e decidir sobre os próximos passos do processo administrativo.