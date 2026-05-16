Zeca do PT parabeniza Lula pelo lançamento do programa ‘Move Agricultura’

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Aplauso ao presidente Lula e ao ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, em reconhecimento ao lançamento do programa Move Agricultura, ocorrido no último dia 26 de abril durante a abertura da Agrishow, feira agropecuária realizada em Ribeirão Preto-SP.

Conforme o deputado Zeca do PT, políticas públicas como o Move Agricultura do Governo Lula reforçam a confiança internacional no setor e contribuem para assegurar que o Brasil continue como protagonista no cenário agrícola mundial.

“O programa é relevante no sentido em que promove investimentos robustos, amplia a competitividade e oferece suporte concreto aos produtores rurais, especialmente em um cenário global repleto de desafios, como aqueles que foram impostos pelas sanções comerciais adotadas pelo governo dos Estados Unidos, que impactaram de maneira extremamente negativa o agro brasileiro”, justificou Zeca.

A moção de Zeca destaca ainda as quatro últimas grandes medidas anunciadas pelo Governo Lula ao setor:

R$ 10 bilhões destinados à aquisição de máquinas agrícolas, impulsionando a modernização do campo por meio do Move Brasil para o agro;

R$ 15 bilhões do programa Brasil Soberano, voltados ao apoio para produtores impactados por medidas tarifárias impostas pelos EUA e conflitos externos;

R$ 10 bilhões para bens de capital, fortalecendo a indústria de máquinas e equipamentos;

Apoio à renegociação de dívidas, garantindo fôlego financeiro aos produtores rurais;

“Tais ações demonstram o compromisso do Governo Lula com o crescimento sustentável do agronegócio, a geração de empregos, o aumento da produtividade e a expansão de mercados internacionais para os produtos brasileiros”, complementou o deputado e ex-governador Zeca.