Leilões do TJMS já arrecadaram R$ 13,8 milhões com veículos apreendidos em 2026

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) arrecadou aproximadamente R$ 13,8 milhões com leilões eletrônicos de veículos apreendidos somente nos primeiros meses de 2026. Até abril, 916 veículos vinculados a processos criminais foram leiloados, enquanto outros 1.019 já tiveram remoção autorizada pela Justiça estadual.

Os números reforçam o trabalho desenvolvido pela Comissão de Alienação de Bens Apreendidos, ligada à Corregedoria-Geral de Justiça, que há 13 anos atua na destinação de veículos e outros bens vinculados a processos penais em Mato Grosso do Sul.

Nos anos anteriores, os resultados também foram expressivos. Em 2025, foram arrecadados cerca de R$ 23,5 milhões com a venda de 1.903 veículos. Já em 2024, o total chegou a R$ 28,5 milhões, envolvendo 2.338 veículos apreendidos.

Segundo o TJMS, o trabalho tem contribuído para a organização dos pátios das unidades policiais, além de garantir maior eficiência e transparência na destinação dos bens apreendidos.

As boas práticas adotadas pelo Judiciário sul-mato-grossense foram apresentadas durante a IV Conferência de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cirajud-MS), promovida pela Polícia Federal em Campo Grande.

Os leilões são realizados de forma eletrônica, permitindo ampla participação dos interessados. Os editais ficam disponíveis no portal oficial do TJMS.