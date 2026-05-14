Corumbá recebe segunda edição do Treinão preparatório para Corrida dos Poderes

Inscrições seguem abertas e já somam mais de 600 participantes

Corumbá sedia neste sábado (16) a segunda edição do Treinão preparatório para a Corrida dos Poderes, com largada marcada para as 17h30 na Praça Generoso Ponce. A programação inclui caminhada de 3km e corrida de 5km, reunindo servidores públicos, atletas, famílias e a comunidade em geral. A iniciativa integra ações de promoção da saúde e incentivo à prática esportiva em Mato Grosso do Sul. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte, em parceria com instituições dos poderes e órgãos públicos.

Os participantes também podem colaborar com a campanha solidária “Seu Abraço Aquece”, com doação de agasalhos. As inscrições são gratuitas e já somam mais de 600 inscritos entre corrida e caminhada. O circuito de treinões segue para outras cidades do estado até a prova final em Campo Grande.