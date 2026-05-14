Iguatemi recebe conjunto de obras de habitação, saúde e mobilidade urbana para o cidadão

Iguatemi foi palco nesta quinta-feira (14) de uma agenda voltada ao fortalecimento dos serviços de saúde e à ampliação de investimentos em infraestrutura. A programação incluiu supervisão técnica no Hospital de Apoio Regional da Sociedade Beneficente São Judas Tadeu e a autorização para início de obras nas áreas de habitação, rodovias e mobilidade urbana.

Única unidade hospitalar da cidade, o hospital consolidou-se como referência no atendimento à população local e de municípios vizinhos do Cone Sul. Ela realiza atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), com média aproximada de 200 internações por mês. Segundo a presidência, cerca de 40% dos pacientes são provenientes de outras cidades da região, o que reforça o papel estratégico da instituição na rede regional de saúde.

Governador Eduardo Riedel durante discurso em Iguatemi

Durante visita ao hospital, o governador Eduardo Riedel acompanhou as melhorias implementadas na unidade, que passou a atuar como Hospital de Apoio Regional, ampliando sua capacidade de atendimento.

Ele destacou o avanço dos serviços, que deixaram de se restringir às internações e passaram a incluir atendimentos ambulatoriais, com consultas médicas, exames como

ultrassonografia e radiografia com laudo, além de eletrocardiograma e pequenos procedimentos.

O governador também mencionou o início de uma nova etapa na unidade, com a realização de procedimentos cirúrgicos, com 120 cirurgias já contratadas até dezembro, a partir da atuação de equipe especializada, incluindo cirurgião e anestesista, reforçando o atendimento à população.

“O Estado está trabalhando de forma incansável na educação, na saúde e na infraestrutura, construindo soluções junto com prefeitos, vereadores, Assembleia Legislativa e bancada federal para melhorar a vida das pessoas”.

Com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, o hospital oferece serviços nas áreas de clínica médica, pediatria, obstetrícia e clínica cirúrgica, além da realização de exames e pequenos procedimentos, garantindo assistência contínua à população.

Riedel citou ainda o impacto direto dos investimentos na valorização dos trabalhadores e na qualidade dos serviços prestados à população. “A gente vê isso na prática, com pessoas trabalhando com dignidade, com estrutura adequada, e é isso que queremos para todos os municípios”.

Na sequência, foram formalizadas as ordens de início de serviço para um conjunto de obras estruturantes. Na área habitacional, foi autorizada a construção de 40 unidades no Loteamento Estanislau Jalvoski, por meio do Programa de Produção Habitacional Municipal, em convênio com a Agehab, com investimento de cerca de R$ 3,8 milhões.

Durante agenda em Iguatemi, o governador Eduardo Riedel destacou os investimentos em infraestrutura rodoviária como estratégicos para o desenvolvimento regional, com obras em trechos considerados essenciais para a logística e integração do sul do Estado. “São duas grandes obras: a restauração da MS-180, que liga a região de Juti até Iguatemi, e a MS-295, uma das mais demandadas, conectando Eldorado, Iguatemi, Tacuru e Mundo Novo”, afirmou.

O governador enfatizou que a qualidade viária impacta diretamente na economia e na segurança da população. “Qualidade de estrada significa competitividade, menor custo para o empresário, mais segurança para o transporte de cargas, ônibus escolares e para as pessoas”, pontuou.

Segundo ele, os investimentos fortalecem a competitividade do Estado ao melhorar a logística e reduzir custos operacionais. “É um grande volume de recursos aplicado justamente para garantir mais eficiência e segurança, o que nos deixa muito satisfeitos aqui em Iguatemi”, declarou.

Prefeito Lídio Ledesma

Sobre o programa MS Ativo, Riedel afirmou que a primeira etapa está praticamente concluída e a segunda já avança com novos investimentos. “O MS Ativo 2 já conta com mais de R$ 600 milhões dentro de um pacote maior, com obras sendo licitadas e executadas continuamente”, explicou.

Já o prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma, avaliou que os avanços no município são resultado direto de articulação política e continuidade administrativa, refletidos nos investimentos já executados e nas novas frentes autorizadas. “A gente tem recebido muito e isso é fruto de trabalho, de conquista. São obras importantes que já foram entregues e outras que agora começam a sair do papel.”

O prefeito também mencionou intervenções já realizadas por meio de convênios anteriores, destacando o impacto desses investimentos na infraestrutura local. “Já tivemos convênios na casa de R$ 10 milhões que foram executados, e isso mostra o quanto o município vem sendo beneficiado com essas parcerias”.

Governador Eduardo Riedel conversa com a população de Iguatemi

Ao comentar as novas ordens de serviço, Lídio apontou a relevância das obras para o desenvolvimento regional, especialmente na área de logística. “Essas obras que estão sendo autorizadas agora são extremamente importantes. A recuperação da MS-180 era muito aguardada e, finalmente, está acontecendo.”

Ele ressaltou ainda a importância da rodovia para a mobilidade e o escoamento da produção. “Só quem vive aqui sabe o quanto essa estrada é essencial. Ela liga municípios, facilita o transporte e impacta diretamente a vida das pessoas.”

No eixo de infraestrutura, foi autorizada a restauração do pavimento com melhorias de capacidade e segurança da Rodovia MS-295, no Lote 1, com recursos do BNDES,totalizando aproximadamente R$ 86,2 milhões. Também foi assinada a ordem para execução de obras de eliminação de pontos críticos ao longo da Rodovia MS-180, com investimento estimado em R$ 62,5 milhões.

Ainda na agenda, foi autorizada a execução de sinalização viária no município, sob responsabilidade do Detran, com aporte de cerca de R$ 448,8 mil, medida voltada ao reforço da segurança no trânsito urbano.