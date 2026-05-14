Hashioka participa das comemorações pelos 50 anos de Eldorado e inaugura Centro de eventos

O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) participou, na noite desta quarta-feira, 13, das comemorações pelos 50 anos de emancipação política de Eldorado, no Cone Sul do Estado. A agenda contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PL), autoridades estaduais e municipais, além da população que acompanhou a inauguração do Centro de Eventos Arandu e o anúncio de novos investimentos para o município.



O novo espaço foi entregue como um ambiente destinado à realização de atividades culturais, educacionais, sociais e institucionais, ampliando as oportunidades de convivência e integração da comunidade, valorizando a identidade cultural e histórica da região.

Ao participar da celebração, Hashioka destacou a importância de investimentos que fortaleçam a cultura, promovam inclusão social e garantam mais qualidade de vida à população. “A inauguração do Centro de Eventos Arandu representa um investimento importante para o fortalecimento da cultura, da convivência social e das atividades voltadas às crianças, idosos e famílias do município. Também é um reconhecimento ao trabalho dos pioneiros que ajudaram a construir a história de Eldorado ao longo dessas cinco décadas”, ressaltou o parlamentar.



“É uma grande satisfação participar deste momento histórico para Eldorado ao lado do governador Eduardo Riedel e de toda a comunidade. A população pode continuar contando com o nosso mandato para apoiar ações e investimentos que contribuam para o desenvolvimento do município e de toda a região do Cone Sul”, completou.



Durante a solenidade, também foram assinadas autorizações para obras de infraestrutura e mobilidade urbana, incluindo a licitação para recapeamento de vias no Bairro Cerâmica, contemplando importantes ruas da cidade. As comemorações do cinquentenário reuniram moradores de diferentes faixas etárias e foram encerradas com apresentações culturais de dança e música, envolvendo artistas e grupos locais.