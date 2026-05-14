Juventude AG recebe Concórdia Futsal em duelo decisivo pela LNF Silver

Confronto desta quinta marca quinta rodada da competição nacional

Milton
Publicado por Milton
Foto-@berton_shots_jpn

Times entram em quadra ainda sem vitórias na competição

Juventude AG enfrenta o Concórdia Futsal nesta quinta-feira (14), às 21h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados, pela quinta rodada da LNF Silver 2026. As duas equipes ainda buscam a primeira vitória na competição e chegam ao duelo pressionadas por resultados. A diretoria do Juventude AG mantém venda antecipada de ingressos a R$ 10 em lojas parceiras, enquanto no dia do jogo o valor será de R$ 20, com meia-entrada para estudantes e professores identificados.

Crianças até 12 anos, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência terão entrada gratuita. O clube também comercializa a nova camisa da temporada 2026, disponível entre os tamanhos M e G3 por R$ 120. No último jogo em casa, a equipe empatou em 3 a 3 com o Joaçaba Futsal-SC, sofrendo gol no fim da partida. A rodada da competição já teve resultados equilibrados e segue sendo disputada ao longo da semana.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Emerson Borges receberá Medalha de Honra ao Mérito Farmacêutico do CRF-MS

Josimar Palácio - 0
Farmacêuticos serão homenageados pelo CRF-MS em solenidade de reconhecimento em Campo Grande O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) realizará no...
Leia mais

Flávio Bolsonaro admite cobrança por filme sobre Jair Bolsona

Milton - 0
Senador nega irregularidades em repasses ligados a banqueiro preso O senador Flávio Bolsonaro admitiu ter cobrado o banqueiro Daniel Vorcaro por repasses prometidos para financiar...
Leia mais

Sala Lilás: Aquidauna tem reforço na rede de enfrentamento à violência contra a mulher

ANELISE PEREIRA - 0
Para avançar na rede de proteção e acolhimento às mulheres e meninas em situação de violência, o Governo do Estado de Mato Grosso do...
Leia mais

João Paulo & Santhiago comandam noite especial de Dia das Mães no Cerv Já em Campo Grande

Josimar Palácio - 0
O Dia das Mães promete ser de muita música, alegria e confraternização no Cerv Já, em Campo Grande. Neste domingo (10), a casa realiza...
Leia mais