Juventude AG recebe Concórdia Futsal em duelo decisivo pela LNF Silver

Times entram em quadra ainda sem vitórias na competição

Juventude AG enfrenta o Concórdia Futsal nesta quinta-feira (14), às 21h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados, pela quinta rodada da LNF Silver 2026. As duas equipes ainda buscam a primeira vitória na competição e chegam ao duelo pressionadas por resultados. A diretoria do Juventude AG mantém venda antecipada de ingressos a R$ 10 em lojas parceiras, enquanto no dia do jogo o valor será de R$ 20, com meia-entrada para estudantes e professores identificados.

Crianças até 12 anos, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência terão entrada gratuita. O clube também comercializa a nova camisa da temporada 2026, disponível entre os tamanhos M e G3 por R$ 120. No último jogo em casa, a equipe empatou em 3 a 3 com o Joaçaba Futsal-SC, sofrendo gol no fim da partida. A rodada da competição já teve resultados equilibrados e segue sendo disputada ao longo da semana.