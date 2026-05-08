Pecuarista mariliense morre em acidente na BR-262

Acidente fatal mobiliza bombeiros e PRF na região de Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Corpo de Bombeiros

Antônio Fancelli, pecuarista de 79 anos natural de Marília (SP), morreu após uma colisão na BR-262, próximo a Dois Irmãos do Buriti, no início da noite desta quinta-feira (8), quando a caminhonete em que ele estava atingiu a traseira de um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e foi encontrada já sem sinais vitais no interior do veículo. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, estava consciente e permaneceu no local para os procedimentos legais.

Os dois veículos seguiam no sentido Anastácio–Campo Grande no momento da colisão, conforme relatos iniciais, e equipes de resgate junto à Polícia Rodoviária Federal atuaram na ocorrência até a chegada da perícia técnica, enquanto as causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.


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