Prefeitura fortalece apoio às mães atípicas com o NAMA

“Uma mãe vai passando para a outra, foi assim que chegaram até mim. Quando vieram aqui em casa, eu pensei: que legal esse NAMA”. O relato da mãe atípica Mercedes Cristiane Sanguino, de 37 anos, traduz o que muitas famílias buscam diariamente: acolhimento, atenção e a sensação de não enfrentar sozinhas a rotina intensa do cuidado contínuo.

Mãe da Rhadija – que completa dois anos no próximo dia 27 de maio, Mercedes conta que a filha exige cuidados intensivos e que o suporte recebido trouxe alívio em meio às dificuldades da rotina. “Ela estava precisando de ajuda. Fralda, leite… já ajudou bastante. Cada lata de leite custa caro e ela consome bastante. Tem muitas mães que precisam se virar sozinhas para criar os filhos”, relata.

Logo depois de conhecer o programa, Mercedes compartilhou a informação com outras famílias. “Não sabia como funcionava o NAMA, foi a primeira vez que ouvi falar, mas achei muito bom”, resume.

O sentimento é parecido com o de Luana Caroline Lopes, mãe da Caroline Rebeca, de oito anos. “Achei uma iniciativa ótima, porque todas as mães precisam muito desse olhar”, afirma. Para ela, o projeto representa mais tranquilidade e acolhimento para quem enfrenta diariamente a rotina intensa de cuidados. “Vai ajudar bastante, principalmente o psicológico da mãe, saber que ela vai ter acompanhamento e suporte para atender às necessidades da criança”, relata.

Neste Dia das Mães, mais do que homenagens, Campo Grande busca ampliar o olhar para mulheres que transformaram o cuidado em rotina e que, muitas vezes, enfrentam uma sobrecarga física, emocional e financeira para garantir dignidade e qualidade de vida aos filhos.

É nesse contexto que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vem estruturando o Núcleo de Apoio às Mães Atípicas (NAMA), criado pela administração municipal em outubro de 2025, como uma política pública voltada ao acolhimento, organização e acompanhamento dessas famílias. O programa nasceu a partir da escuta das mães e da necessidade de oferecer respostas mais ágeis, humanizadas e integradas às demandas relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que exigem cuidado contínuo.

Mais do que um serviço, o NAMA surge como uma nova forma de enxergar essas famílias dentro da rede pública de saúde. O foco é garantir acolhimento, orientação e acesso facilitado a atendimentos, reduzindo burocracias e fortalecendo o acompanhamento contínuo das crianças e de seus responsáveis.

“O cuidado com as mães atípicas exige sensibilidade, planejamento e responsabilidade. Estamos construindo uma política pública permanente, organizada para dar suporte real a essas famílias, integrando saúde, assistência e acolhimento. Esse é um trabalho que nasce da escuta e da necessidade concreta da população”, afirma o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela.

O NAMA prevê atendimento multiprofissional, assistência social, suporte psicológico para as mães, orientação sobre direitos e benefícios, além do acompanhamento de demandas relacionadas a fórmulas, dietas, fraldas e encaminhamentos individualizados. A proposta é justamente centralizar o cuidado e facilitar o acesso dessas famílias à rede pública de saúde.

A secretária-adjunta de Saúde, Ivone Nabhan, explica que o projeto está sendo construído de forma gradual, mas com foco em continuidade e eficiência.

“Estamos estruturando um modelo que permita ampliar o cuidado e garantir um acompanhamento mais humanizado para essas famílias. O NAMA nasce com a preocupação de oferecer suporte contínuo, organizar fluxos e dar mais agilidade às respostas que essas mães precisam no dia a dia”, destaca.

Como parte desse processo de fortalecimento da rede, a Prefeitura formalizou recentemente um convênio com a Maternidade Cândido Mariano, que passa a atuar como parceira no acolhimento das famílias atendidas pelo NAMA. Nesta etapa inicial da parceria, o atendimento na maternidade será direcionado às crianças de 0 a 12 anos, com acompanhamento pediátrico e nutricional, além de suporte de assistência social e acolhimento às mães durante o processo de atendimento e cadastramento, facilitando o acesso aos serviços e a organização das demandas das famílias. A partir dos 13 anos, todo o suporte se dá diretamente pelo NAMA.

A parceria representa um reforço importante dentro de uma política já existente e construída pela gestão municipal, que mantém o custeio e a coordenação do programa por meio de recursos próprios da Prefeitura. Recentemente, foi anunciada a destinação de emenda parlamentar federal de R$ 3 milhões pela deputada federal Camila Jara. O recurso irá contribuir para ampliar a capacidade de atendimento do projeto. A gestão municipal tem mantido diálogo aberto e institucional com diferentes setores e parlamentares, entendendo que toda iniciativa que venha para somar esforços em uma política pública tão sensível é importante.

Além da ampliação da rede de atendimento, a Prefeitura também iniciou um censo inédito para mapear mães atípicas em Campo Grande. O levantamento busca compreender melhor a realidade dessas famílias, identificar demandas e planejar políticas públicas mais eficientes e permanentes.

O cadastramento já está em andamento e pode ser realizado diretamente pelo telefone (67) 99179-5948. Por meio desse canal, mães atípicas podem se inscrever no NAMA, atualizar informações e acessar os serviços oferecidos.

O levantamento inicial realizado pela Sesau já identificou 614 casos de mães atípicas entre mais de 4,4 mil processos judiciais ativos relacionados principalmente à solicitação de fraldas e dietas. A proposta do município é justamente atuar de forma preventiva e organizada, reduzindo a judicialização e garantindo mais rapidez na assistência.

Neste Dia das Mães, enquanto muitas famílias celebram afeto e presença, Campo Grande também volta os olhos para mulheres que aprenderam a transformar exaustão em coragem e sobrecarga em amor incondicional. Com o NAMA, a administração municipal busca consolidar uma política pública que vá além de ações pontuais: um espaço permanente de acolhimento, escuta e cuidado para quem, todos os dias, dedica a vida a cuidar de alguém.