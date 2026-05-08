RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura realiza audiência pública para monitoramento e avaliação do plano municipal de educação.

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou no último dia 05 de maio a Audiência Pública de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME). O evento teve como objetivo apresentar à sociedade o desempenho das metas educacionais estabelecidas pela Lei nº 1.047/2015 (prorrogada pela Lei nº 1.563).

A mesa de honra foi composta pela vereadora Tânia Maria, pelo vereador José Heleriano e pelo Secretário Municipal de Educação Adjunto, Professor Valdeir Bonato.

O encontro reuniu um público diversificado e fundamental para a construção de uma educação democrática, incluindo representantes do:

Poder Legislativo; Conselhos Municipais (CME, CAE, FUNDEB e Tutelar); Rede Estadual de Ensino e Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SIMTED); Comunidade Civil e Associação de Pais e Mestres (APM); Diretores, coordenadores pedagógicos e professores.

Durante sua fala, o Secretário Adjunto, Valdeir Bonato, enfatizou que o Plano Municipal de Educação é um instrumento que “pertence à sociedade civil organizada”, reforçando a importância do engajamento de todos no acompanhamento das políticas públicas.

A apresentação técnica, conduzida pela Professora Kelly e pelo servidor Luan, detalhou a dinâmica da audiência e expôs os resultados de 49 indicadores.

Destaques das Metas:

Educação Infantil (Meta 1): Cumprimento total, com destaque para o atendimento superior a 100% na pré-escola.

Ensino Fundamental (Meta 2): Sucesso na universalização do acesso.

Ensino Médio e Tempo Integral (Metas 3 e 6): Cumprimento parcial, servindo como pontos de atenção estratégica para os próximos anos.

Alfabetização (Meta 5): Meta não alcançada, sinalizando a necessidade de novas ações para superação dos índices de aprendizagem.

Valorização Profissional: Foram registrados avanços significativos na formação docente, pós-graduação e no cumprimento do plano de carreira e gestão democrática.

Embora o investimento por aluno em Ribas do Rio Pardo seja considerado alto, o debate pontuou que o investimento em relação ao PIB (Metas 20A e 20B) ainda não atingiu o patamar esperado. Ao final da exposição, o relatório de monitoramento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os dados apresentados servirão de base para o planejamento das políticas educacionais da próxima década, garantindo que o município continue avançando na qualidade do ensino oferecido aos cidadãos riopardenses.