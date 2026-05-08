Mais visitantes, empregos e negócios: turismo cresce em Campo Grande 

Em alusão ao Dia Nacional do Turismo, celebrado em 8 de maio, a Prefeitura de Campo Grande divulga um panorama positivo e em constante evolução da atividade turística no município. O levantamento foi realizado pelo Observatório de Turismo vinculado à Gerência de Turismo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), e apresenta dados comparativos entre 2024 e 2025 que evidenciam crescimento em diferentes segmentos do setor.

Os números apontam para uma transformação no perfil de mobilidade dos visitantes. Em 2025, o aeroporto da Capital registrou 776.292 embarques e 779.881 desembarques, indicando aumento significativo no fluxo de passageiros e fortalecimento da conectividade aérea. Em contrapartida, houve uma leve redução na movimentação da rodoviária, o que pode sinalizar uma mudança no comportamento dos viajantes, com maior adesão ao transporte aéreo.

Outro indicador relevante é a geração de empregos. O turismo foi responsável, em média, por 946 postos de trabalho em 2025, reforçando sua importância na dinamização da economia local e na criação de oportunidades para a população.

No setor empresarial, os dados mostram crescimento em áreas estratégicas. O número de agências de viagens passou de 356 em 2024 para 407 em 2025. Já o segmento de transporte apresentou expansão ainda mais expressiva, saltando de 822 para 1.169 empresas. Os serviços de alimentação também registraram aumento, passando de 3.048 para 3.214 estabelecimentos, consolidando-se como um dos pilares da cadeia turística.

A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) vinculada ao turismo acompanhou esse desempenho positivo, passando de R$ 17,74 milhões em 2024 para R$ 19,13 milhões em 2025. A alíquota média permaneceu estável, variando de 4,35% para 4,37%, o que demonstra equilíbrio fiscal e continuidade das atividades econômicas.

Além disso, Campo Grande conta com uma ampla rede de prestadores cadastrados no Cadastur, incluindo meios de hospedagem, guias e condutores, restaurantes, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos e locadoras de veículos, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo.

Ao comentar os resultados, o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, destacou o papel estratégico do setor para o desenvolvimento da Capital “Os dados mostram que Campo Grande está avançando de forma consistente no turismo, com crescimento em áreas importantes, geração de empregos e fortalecimento da nossa economia. Esse trabalho é resultado de planejamento, investimento e do acompanhamento técnico realizado pelo Observatório de Turismo, que nos permite tomar decisões mais assertivas para o setor”.

Os dados reforçam que Campo Grande segue se consolidando como destino turístico, com crescimento sustentável, melhoria da infraestrutura e ampliação das oportunidades econômicas.

Neste Dia Nacional do Turismo, a Prefeitura reafirma o compromisso com políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor, valorização dos profissionais e promoção do município como referência em hospitalidade e qualidade de serviços.

Os dados do levantamento sobre a Economia do Turismo estão disponíveis neste link.