FUTEBOL FEMININO: Alisha Lehmann é eleita melhor do Leicester e gera polêmica

Premiação de atacante suíça levanta debate entre torcedores

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Popularidade digital de Lehmann influencia votação no Leicester

A atacante suíça Alisha Lehmann foi eleita a melhor jogadora da temporada do Leicester no futebol feminino, em votação realizada pelos torcedores do clube inglês, mas a escolha gerou forte polêmica nas redes sociais. A decisão chamou atenção pelo fato de a atleta ter atuado em apenas nove partidas na temporada, marcando um gol em 415 minutos em campo. Mesmo assim, Lehmann recebeu o reconhecimento da torcida, que também elegeu seu gol contra o Aston Villa como o mais bonito do ano.

A repercussão aumentou por conta da grande popularidade da jogadora, que é a atleta de futebol mais seguida do mundo nas redes sociais. Internautas questionaram os critérios da premiação e sugeriram influência da fama digital no resultado. O debate acabou levantando discussões sobre desempenho esportivo e engajamento fora de campo. O caso dividiu opiniões entre torcedores e repercutiu no futebol feminino internacional.

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