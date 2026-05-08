Filho de Xanddy e Carla Perez brilha no fisiculturismo nos EUA | Victor Alexandre conquista sete ouros em competição na Flórida | Jovem atleta mira carreira profissional internacional. Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, conquistou sete medalhas de ouro em um campeonato de fisiculturismo realizado na Flórida, nos Estados Unidos, onde vive com a família. O jovem competiu em categorias como Men’s Physique, Classic e Open Body Building e celebrou o resultado após meses de preparação intensa, destacando disciplina, fé e apoio familiar como fundamentais para o desempenho. Esta foi sua segunda participação em competições da modalidade, repetindo o sucesso de 2025, quando também somou sete medalhas. O resultado mais recente garantiu ao atleta vaga em disputas de nível nacional dentro do circuito esportivo. O próximo objetivo é conquistar o cartão profissional da IFBB, principal federação internacional do fisiculturismo. Estudante de cinesiologia, Victor também usa as redes sociais para compartilhar treinos e alimentação com cerca de 600 mil seguidores.