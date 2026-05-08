CORUMBÁ: Café da manhã reúne aposentadas e pensionistas do Funprev em homenagem ao Dia das Mães

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Corumbá promoveu nesta sexta-feira, 08 de maio, por meio da Superintendência de Previdência Social, um café da manhã em homenagem às aposentadas e pensionistas do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá (Funprev) pelo Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 10.

A ação teve como objetivo valorizar as mães que contribuíram ao longo da vida para o serviço público municipal, além de proporcionar um momento de integração, convivência e fortalecimento dos vínculos entre as seguradas. O encontro também buscou incentivar uma aposentadoria ativa e saudável, com atividades voltadas ao bem-estar e à socialização das participantes.

O evento contou com a parceria da Fundação da Cultura de Corumbá, que participou da programação por meio da Oficina de Dança, responsável pela acolhida com alongamento matinal. As participantes também acompanharam uma oficina de automaquiagem ministrada pela consultora Alcilane.

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