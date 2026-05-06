MPMS alerta para papel decisivo do eleitor nas eleições de 2026

Eleitor é apontado como principal barreira contra fraudes e desinformação

Milton
Publicado por Milton
Foto: TRE/Ilustrativa

Ministério Público reforça combate à IA indevida e compra de votos

O MPMS alerta que o eleitor será peça central na garantia de eleições limpas em 2026, atuando como principal filtro contra crimes eleitorais e desinformação. O coordenador do Núcleo Eleitoral, promotor de Justiça Moisés Casarotto, destaca que a vigilância da população é decisiva para impedir abusos durante a campanha. Entre as preocupações está o uso da inteligência artificial na propaganda política, que só é permitida quando devidamente identificada.

O orgão reforça que a criação de conteúdos enganosos, caluniosos ou fora de contexto é proibida, assim como o uso de deepfakes para manipular imagens e vozes. Casarotto orienta que o eleitor não compartilhe conteúdos suspeitos, já que a circulação de informações falsas alimenta a desinformação. Também há alerta para a compra de votos, prática que deve ser denunciada imediatamente às autoridades competentes. O Ministério Público reforça que a atuação responsável do eleitor é fundamental para garantir a integridade do processo democrático em todo o país.

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