Tribunal de Londres mantém responsabilização no desastre de Mariana

Justiça inglesa barra recurso e reforça decisão anterior

A Justiça inglesa rejeitou um novo recurso da mineradora no caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), mantendo a decisão que a responsabiliza pelo desastre de 2015. Com isso, permanece válida a condenação anterior que aponta negligência na gestão da estrutura. O tribunal entendeu que não havia fundamentos suficientes para reavaliar a sentença já proferida. A decisão encerra mais uma tentativa de reversão no sistema judicial inglês.

O processo agora avança para a fase de quantificação dos danos causados pelo rompimento. Nessa etapa, serão definidos os valores de indenização às vítimas e comunidades atingidas. O desastre ambiental despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos no Rio Doce. A tragédia completou dez anos em meio a disputas judiciais e cobranças por reparação. A próxima fase deve detalhar provas e impactos do caso. O julgamento segue em andamento na Justiça inglesa com foco na reparação financeira dos atingidos.







