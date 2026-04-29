ALEMS aprova reconhecimento de associação de proteção animal de Jardim

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou o reconhecimento estadual à Associação de Proteção Animal do Município de Jardim (APAJ). Em votação realizada nesta quarta-feira (29), os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Zé Teixeira (PL), que declara a entidade como de Utilidade Pública Estadual. A medida valida o trabalho filantrópico realizado pela instituição e abre portas para o fortalecimento de ações que impactam diretamente a saúde pública e o controle populacional de animais na região sudoeste do Estado.

Fundada em outubro de 2022, a APAJ atua como uma rede de apoio fundamental no resgate e tratamento de animais em situação de vulnerabilidade, vítimas de abandono ou maus-tratos. O trabalho da associação vai além do acolhimento imediato, abrangendo desde a assistência veterinária e alimentação até a promoção da adoção responsável. Ao formalizar a relevância da entidade no âmbito estadual, o projeto busca consolidar uma estrutura que já possui reconhecimento municipal e que desempenha um papel estratégico na prevenção de zoonoses, como a leishmaniose, em cooperação com órgãos de saúde.

O parlamentar fundamenta a iniciativa na necessidade de conferir suporte institucional a uma organização que supre demandas essenciais da comunidade. Entre as atividades contínuas da associação, destacam-se as campanhas de castração realizadas em parceria com o “Castramóvel”, ferramenta crucial para o equilíbrio ambiental e urbano. Para Zé Teixeira, o reconhecimento é uma resposta ao esforço voluntário da APAJ, assegurando que o serviço prestado em Jardim continue a gerar benefícios tangíveis para a população e para a proteção da fauna local.

Com a aprovação em discussão única, a proposta segue agora para a sanção do governador Eduardo Riedel. A expectativa é que a nova legislação permita que a APAJ amplie suas parcerias e convênios, garantindo a manutenção e a expansão dos cuidados com os animais e a conscientização sobre a posse responsável em Mato Grosso do Sul.