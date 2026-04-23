Gás do Povo tem reajuste de preços para ampliar acesso

Subvenção ao GLP ajuda a conter efeitos da alta internacional nos preços

O Governo do Brasil reajustou os preços de referência do programa Gás do Povo para ampliar a oferta e reduzir os impactos do cenário internacional sobre os insumos energéticos. A medida foi oficializada pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda após publicação de portaria interministerial no Diário Oficial da União. O ajuste busca corrigir distorções em estados onde os valores praticados estavam acima do previsto, afetando a adesão de revendas ao programa. Com a atualização, o governo pretende fortalecer a rede de distribuição e garantir maior capilaridade do benefício em todo o país.

O Gás do Povo assegura a recarga gratuita do botijão de 13 kg para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. Atualmente, cerca de 50 milhões de pessoas são atendidas pela iniciativa em todos os municípios brasileiros. A política integra ainda um pacote de ações que inclui subvenção ao GLP para reduzir o impacto da volatilidade internacional nos preços internos.