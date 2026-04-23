Motorista é preso com Fiat Strada carregada de maconha

Carga de droga é interceptada durante fiscalização na BR-158

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

Motorista confessa transporte de entorpecente e é preso

Motorista é preso com 787 kg de maconha na quarta-feira (22), na BR-158, em Três Lagoas. Os agentes abordaram uma Fiat Strada e logo perceberam um forte odor da droga vindo do interior do veículo. Durante a vistoria, foram apreendidos diversos tabletes de maconha sobre o banco traseiro. Questionado, ele confessou que transportava o entorpecente de Ponta Porã com destino a Três Lagoas.

Diante da situação, foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil do município. O veículo e a carga ilícita foram apreendidos.

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