Casa Rosa leva atendimento e reforça prevenção no Jardim Anache

Identificação precoce aumenta chances de cura e reduz filas

A Casa Rosa participa neste sábado (25) do mutirão Todos em Ação na Escola Municipal Prof. João Cândido de Souza, no Jardim Anache.

A iniciativa começa às 8h e leva serviços de saúde com foco na prevenção e no diagnóstico precoce. Referência em saúde da mulher, a instituição reforça o atendimento humanizado e a aproximação com a comunidade.

Em todas as edições do mutirão, são identificados casos suspeitos ou confirmados de câncer de mama. Segundo a organização, muitas pacientes estavam na fila de espera por atendimento especializado. O mastologista e voluntário Dr. Victor Rocha destaca que o diagnóstico antecipado pode mudar o desfecho da doença. A ação reforça o compromisso da Casa Rosa em ampliar o acesso e garantir mais rapidez no cuidado à saúde.