Acidentes com postes crescem 183% em MS e preocupam autoridades

Regiões de Dourados e Campo Grande lideram estatísticas

Em Mato Grosso do Sul, os acidentes de veículos contra postes de energia elétrica aumentaram 183% nos primeiros quatro meses de 2026, totalizando 85 ocorrências, segundo a Energisa. O levantamento aponta que, em média, ocorre uma colisão a cada 36 horas no estado, com destaque para as regiões Centro e Sul.

Dourados, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante concentram o maior número de registros, seguidos por Campo Grande e municípios vizinhos. Casos recentes em bairros da capital, como Jardim Seminário e Parque do Sol, reforçam a preocupação com a recorrência do problema. A concessionária alerta para os riscos de choque elétrico, interrupção de serviços essenciais e danos à população.

Especialistas apontam excesso de velocidade e falta de atenção como principais fatores das ocorrências.

Em situações de acidente, a orientação é evitar contato com o veículo e acionar imediatamente os serviços de emergência e a distribuidora de energia.