Jamilson Name solicita cascalhamento e patrolamento no Portal Caiobá

Serviço inclui cascalhamento e patrolamento da via

Após indicação do deputado estadual Jamilson Name (PP), foi solicitado à Prefeitura de Campo Grande o cascalhamento e patrolamento da Rua Hera, no bairro Portal Caiobá I, diante das más condições de tráfego. A demanda foi apresentada por Rui do Lagoa, presidente da Associação de Moradores do bairro São Jorge da Lagoa, que relatou a existência de crateras e acúmulo de lama, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Segundo o parlamentar, a situação compromete o acesso ao trabalho, escolas e serviços de saúde, afetando diretamente a rotina das famílias.

O pedido foi encaminhado com prioridade ao diretor-adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Paulo Eduardo Cançado Soares. A expectativa é que a intervenção melhore a mobilidade e a segurança no local, que enfrenta problemas estruturais. Moradores aguardam providências rápidas do poder público para resolver a situação. A via é considerada essencial para o deslocamento diário da comunidade local.